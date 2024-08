HOROR I DRAMA U FORMULI 1! BUKNULA VATRA, BOLID IZGOREO: Vozač bežao iz vozila u plamenu, a sve nakon jezivog sudara (VIDEO)

Na trećem treningu Formule 1 uoči Velike nagrade Holandije dogodio se najveći incident ove sezone.

Vozač Vilijamsa Logan Sardžent potpuno je razlupao svoj bolid kada je desnim prednjim točkom zakačio travu i potpuno izgubio kontrolu nad vozilom, tako da je bočno udario u zid kraj staze.

Njegov bolid je rasut u komade i ubrzo je iz njega počeo da se širi dim, da kulja i vatra, dok su ostali vozači polako prolazili kraj njega i uplašeno posmatrali šta se dešava sa Sardžentom.



Gotovo 60 sekundi je prošlo od incidenta do trenutka kada je izašao iz bolida koji je već bio u ozbiljnom plamenu, a tek onda su stigli redari koji su aparatima za gašenje požara počeli da gase Vilijams.

