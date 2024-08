Loše vesti: Novak Đoković opet prekinuo trening pred US Open

Srpski teniser Novak Đoković drugi dan uzastopno je prekinuo trening na US Openu, nakon što je odlučio da prekine lakše zagrevanje sa Stenom Vavrinkom u Njujorku! Da stvari budu i gore, on je isto to uradio i tokom petka, kada je trenirao sa Holgerom Runeom.

Novak Đoković je prvo prekinuo trening sa Dancem, kada ga je očigledno nešto mučilo, da bi novi zakazao sa Stenom Vavrinkom.

Međutim, Švajcarac je dosta dugo čekao našeg tenisera na terenu, a onda kad se pojavio, usledilo je nešto lakše zagrevanje. Trajalo je sve to nekih 30-ak minuta, kada je Novak Đoković još jednom prekinuo trening i otišao u svlačionicu.

Nije baš najjasnije šta se dešava sa Novakom, ali je jasno da će o tome tek biti priče na konferenciji koja će uslediti nešto kasnije.

Autor: Marija Radić