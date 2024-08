Đoković na ruci nosi sat sa likom Kosovke devojke! Košta 50.000 evra, a na svetu postoji samo 15 takvih! (FOTO)

Tokom dočeka olimpijaca otac najboljeg tenisera sveta, Srđan Đoković, na ruci je nosio najnoviji limitirani Franck Muller Vanguard V43 “Kosovka devojka”.

Sat proizveden u 15 primeraka sa karbonskim kućištem ima brojčanik sa motivom najpoznatije slike Uroša Predića na kojoj devojka poji srpskog junaka Orlović Pavla nakon završene Kosovske bitke.

Sat se pojavio 27.07. a kao deo kolekcije od 30 satova (15 u karbonu i 15 u roze zlatu) u znak proslave Vidovdana (koji je bio mesec dana ranije).

Bravo za Franck Muller i ljude koji su došli na ideju da urade jedan ovakav primerak!

Podsetimo, najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na konferenciji za medije pred start US opena još jednom se osvrnuo na Olimpijske igre u Parizu.

Srpski as je govorio o emocijama koje je doživeo nakon osvajanja olimpijskog zlata i spektakularnog dočeka koji je priređen srpskim sportistima u Beogradu.

"Slavlje je bilo nezaboravno. I ono na balkonu i ono posle toga. Ti momenti su stvarno jedinstveni i nakon svega što sam doživeo u svojoj karijeri i posle svega što sam uspeo da postignem i dostignem mislio sam da ne mogu da doživim intenzivnije emocije od onih koje sam već doživeo. Nosio sam zastavu Srbije na otvaranju Olimpijskih igara u Londonu 2012, osvojio sam Dejvis kup, i naravno, sve ono što sam ostvario u svojoj karijeri, ali ovo stvarno prevazilazi sve", osvrnuo se Đoković još jednom na tu magičnu noć 4. avgusta i dodao:

"Taj osećaj na terenu posle poslednjeg udarca i osvojene zlatne medalje, ponosa koji sam osetio. Bila je to neka vrsta ekstaze u pozitivnom smislu. Bila mi je tu žena, bila su deca sa mnom, svi koji su tu bili proslavili su sa mnom na tribinama i, naravno, nakon toga povratak u rodni grad i proslava sa našim narodom, koji se pojavio u velikom broju da pozdravi sve olimpijce koji su obradovali naciju medaljama".

"Ja sam imao čast i zadovoljstvo da doživim balkon više puta u karijeri, ali ovo je poseban osećaj, vratiti se sa Igara sa zlatnom medaljom. To je bio moj dečački san konačno do kraja dosanjan jer sam imao i najteže momente emotivno na terenu na tim Igrama – gubio sam od Rija do Tokija, Londona... Intenzitet emocija kada predstavljaš svoju zemlju na Igrama je nešto potpuno fantastično. To je bilo nešto što ću doveka pamtiti i činjenica da se svi lepo slažemo, od košarkaša do vaterpolista i svih ostalih sportista koji su tamo bili je samo dodatno ulepšalo to slavlje i taj momenat zajednički koji smo podelili sa našim narodom“, zaključio je Novak.

Autor: Dubravka Bošković