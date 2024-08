Podsetnik na nepravdu! Kanadski teniser oglasio se posle velikog skandala: Da li je ovde indirektno mislio na Đokovića?

Kako godine prolaze, sve je jasnije da je to što je Novak Đoković diskvalifikovan sa US opena 2020. godine ogroman skandal.

Dvostruki aršini viđaju se praktično svake nedelje u svetu tenisa, a ništa drugačije nije bilo ni na turniru u Vinston-Sejlemu.

Sporan trenutak dogodio se u finalu turnira, u meču u kojem su se sastali Amerikanac Aleks Mikelsen i Italijan Lorenco Sonego.

Nakon što je pretrpeo dupli brejk u prvom setu za 4:0, Mikelsen je iz besa napucao lopticu iz svega snage i pogodio nekoga u publici u glavu!

Glavni sudija meča, Francuskinja Oreli Tort, prišla je pomenutom navijaču, koji nije previše kukao, i posle par minuta odlučila da se meč neometano nastavi.

😱 Wow, this should be a default. Michelsen hit a fan, by accident, but in anger after missing a half volley! pic.twitter.com/1EtcLX3WbL — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) 24. август 2024.

Amerikanac je dobio opomenu i nastavio duel koji je na kraju izgubio sa katastrofalnih 6:3, 6:0. I sve bi to bilo okej, ali...

Teniski svet se odmah setio situacije sa US opena, kada je u ranoj fazi takmičenja Novak Đoković zbog toga što je – dosta slabijim udarcem od Mikelsena – diskvalifikovan jer je lopticom pogodio linijskog sudiju.

Nakon te situacije desilo se da igrači sa mnogo gorim stavom nego Novak lopticama pogađaju ljude u publici, kamermane i sve druge, ali praktično niko nakon toga nije bio diskvalifikovan.

Ono što je možda i najzanimljivije vezano za momente sa Đokovićem i Mikelsenom je da je na oba meča glavni arbitar bio isti – Oreli Tort!

Same umpire - Aurélie Tourte - who defaulted Djokovic.



Novak was rightly defaulted, Michelsen should’ve been too… https://t.co/55JXZbGEAg pic.twitter.com/a9U5qVMxtF — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) 24. август 2024.

Situacija je upoređena i sa Denisom Šapovalovim, koji je u četvrtfinalu nedavno završenog turnira u Vašingtonu diskvalifikovan jer je opsovao navijača.

Prema tim aršinima, diskvalifikacija je ako nekome na tribinama, koji je prethodno vas vređao, kažete "je*i se", ali je samo opomena ako ga iz čista mira napucate u glavu.

"Obožavam kako kažu 'pravila su pravila' dok odjednom više nisu", napisao je Šapovalov o situaciji sa Mikelsenom.

Kada na sve ovo dodamo postojeći skandal sa dvostrukim aršinima vezanim za doping slučaj Janika Sinera, o čemu je jasno govorio i Đoković, kristalno je jasno da tenis trenutno ne zna gde udara.

I love how they say rules are rules until they suddenly aren’t — Denis Shapovalov (@denis_shapo) 24. август 2024.

Autor: Dalibor Stankov