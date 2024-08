'LICEMERI, DA LI VAS JE BAR MALO SRAMOTA?!' Bruka: Đokovića zbog ovoga izbacili sa US opena, a Amerikancu progledali kroz prste

Veliki skandal obeležio je finale turnira u američkom Vinston-Sejlemu.



Italijan Lorenco Sonego osvojio je turnir, pošto je ubedljivo savladao Amerikanca Aleksa Mikelsena sa 6:0, 6:3, a meč je obeležio incident koji je izazvao pravu lavinu na društvenim mrežama.

U prvom setu viđena je scena koja je podsetila ljubitelje tenisa na incident koji se dogodio na US openu 2020. godine, kada je Novak Đoković diskvalifikovan pošto je lopticom slučajno udario liniskog sudiju. Zanimljivo, baš kao i na meču na kom je Novak izbačen "pravdu" je delila Olreli Turt.

Alex Michelsen launched a ball into the stands in anger and hit a fan



The umpire went to check on the fan and the fan said they were okay



Alex avoids being defaulted from the match



Players have been defaulted for less



Make it consistent



pic.twitter.com/IUslCSx74L