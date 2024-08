Delije izdale saopštenje pred Bode: "Na golovima od dukserica, dok čekaš ručak kod kuće..."

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 21.00 dočekuju ekipu Bode Glimta, u okviru revanš meča plej-ofa za Ligu šampiona.

Imaju izabranici Vladana Mikojevića zaostatak od 2:1 iz prvog susreta, ali daleko od toga da je sve rešeno.

Očekuju na Marakani i pune tribine i veliko podršku, a Delije su za ovaj susret pripremile i jednu zanimljivu akciju, koja je već bila viđena na severu.

Naime, reč je o tome da svako ko dolazi na ovaj meč bna stadionu treba da se pojavi u bilo kojem dresu kljuba iz Ljutice Bogdana, a tim povodom, najvatrenije pristalice crveno-belih, izdale su saopštenje koje prenosimo.

- Delije i Zvezdaši, sada već po tradiciji, prva evropska na Marakani je rezervisana za crveno bele tribine. To znači da svako obuče dres i dođe na stadion. Ovo je akcija koja će se nastaviti i narednih godina, Bože zdravlja, tako da je vreme polako da već svako ko posećuje naš stadion ima u kući dres svog kluba. Navijački, to nije odeća koju današnji posetioci, čak i drugih tribina ne samo Severa nose ali treba barem jednom godišnje da se podsetimo kako je sve počelo. Na travi iza zgrade, na golovima od 4 dukserice, dok čekaš ručak kući, pa kad završiš ponovo na fudbal da budeš jedan od tvojih omiljenih igrača. To su stvari koje ne smeju da se zaboravljaju, jer je sport, fudbal, pripadnost klubu od malena osnova za jednog navijača. Želimo ovim putem i mlađim generacijama koje su možda preskočile ovakav vid odrastanja, da ukažemo na to kako u stvri ide redosled ako stvarno za sebe želiš da kažeš, ostaću tu dok me noge budu služile! Zato u sredu, dres na sebe i da ponesemo sva svoja sećanja iz onog parka ili terena iza zgrade, kada smo bili daleko od stadiona i daleko od naše tribine, ali smo krenuli da volimo! Najiskrenija i najčistija emocija i ljubav i uvek je lepo vraćati se na nju jer taj osećaj ne bledi i na zaboravlja se. Nadamo se da će ceo stadion prepoznati stvarnu vrednost ove akcije i da će se priključiti, da svi budemo Zvezdina deca ovih 90 ili možda i 120 minuta - stoji u saopštenju Delija.

Autor: Dalibor Stankov