ĐOKOVIĆ NAOŠTRENIJI NEGO IKADA: Mnogo me boleo poraz od Alkaraza, mladi igrači bude beštiju u meni!

Započinje Novak Đoković večeras oko 2.30 pohod na 25. grend slem titulu. I čini se da je naoštreniji nego ikada da je osvoji.

To se da zaključiti iz intervjua koji je srpski teniser dao za američki CBS u kojem je govorio o mlađim snagama i kako drži korak sa njima.

- Mladi teniseri su ambiciozni i odlučni da igraju najbolje protiv mene. To mi zato daje ekstra motivaciju, budi beštiju u meni!

Priznao je Đoković da ga je veoma zaboleo poraz od Karlosa Alkaraza u prošlogodišnjem finalu Vimbldona.

- Na primer, zabolelo me je mnogo kada sam od Alkarasa izgubio finale Vimbldona 2023. Mislim da je on najkompletniji teniser koga sam video u veoma dugom periodu. Taj poraz me je mnogo naljutio ali i pomogao da nađem energiju da osvojim Sinsinati i US Open. Zato su za mene takvi rivali sjajna mogućnost da nastavim da se motivišem i trudim svakog dana.

Pokušao je Novak da odgonetne tajnu mentalne čvrstine i stabilnosti koja ga već decenijama unazad krasi.

- Moja veština je da mogu da igram odlično u najvažnijim momentima. To nije talenat nego rezultat napornog rada. Možda delujem da sam smiren tada ali u meni je pravi uragan. I ja osećam sumnje i strah u svakoj partiji. Ne dopada mi se to što ljudi pričaju da uvek moraš da budeš pozitivan i optimista. Razlika između velikih šampiona i ostalih je sposobnost da stigneš na određeni nivo, da ostaneš kratko u stanju nervoze, sumnji i strahova. To sam naučio. Frustriran sam, vičem, gubim nerve ali se brzo priberem.

Najbolji primer za prethodnu konstataciju je ono čuveno finale Vimbldona protiv Rodžera Federera 2019. godine.

- Bila je velika bitka, epska. I dalje odlično pamtim obe meč lopte koje je imao Rodžer. Mislim da je on bio bolji u svim aspektima tokom celog finala ali sam ja pobedio.

Suočio se Đoković na početku 2021. godine i sa poraznom situacijom u Australiji.

- Bio sam proglašen negativcem, osećao sam da je većina protiv mene. Kao da je cela planeta protiv. Imao sam izuzetak za putovanje u Australiju, ali nije ispalo kako je trebalo. Ljudi su me proglasili kao antivaksera, ali nije tako. Ja sam samo za pravo izbora.

Iako često vlada mišljenje da Novak igra bolje kada je publika protiv njega, on sam je demantovao da voli takve situacije.

- Kada izgubim nerve na tereni i slomim rekeet, što sam više puta uradio, nisam ponosan na sebe. Sramota me je, ali prihvatam da nisam perfektno ljudsko biće. Stres je ogroman na terenu a još više kada je publika protiv. Znam da mnogi misle da volim da su ljudi protiv mene, ali više volim da igram kada osećam podršku sa tribina.

Za kraj je Đoković objasnio i ulogu njegove PTPA organizacije u teniskom eko-sistemu.

- Mnogo tenisera i teniserki, pogotovo van prvih 200, prolazi kroz mnogo teškoća. Ne mogu da angažuju trenere, moraju da preskaču turnire jer nemaju dovoljno para. Mnogi od njih su veoma talentovani, ali su njihove karijere zakočene problemima - zaključio je Nole.

Autor: Dubravka Bošković