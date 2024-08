ŠOK! Novak izgubio zlato iz Pariza: Zaboravio sam gde je, uhvatila me panika

Najbolji srpski teniser Novak Đoković otkrio je da je izgubio zlatnu medalju koju je osvojio na Olimpijskim igrama u Parizu. Đoković je na poslednji grend slem u sezoni stigao sa zlatnim odličjem oko vrata, ali je malo nedostajalo da u Njujork doputuje bez nje.

Srpski as je u intervjuu za ugledni američki medij "Forbs" otkrio da se posle uspeha na Igrama u Parizu odviljala prava drama u njegovoj kući jer je medalja nestala.

Vlasnik 24. grend slem trofeja trebalo je da ponese odličje za Ameriku zbog nekih promotivnih događaja, ali kada je video da ne može da ga pronađe počeo je da paniči.

- Zaboravio sam gde se nalazi, jer su je moja deca negde sakrila. Počeo sam u jednom trenutku da paničim, jer sam morao da je ponesem u Ameriku - rekao je Đoković i otkrio da se u avion na kraju ukrcao bez odličja.

Ipak, na njegovu sreću njegova porodica je brzo pronašla medalju, pa su je poslali po Novakovom fizioterapeutu, koji je putovao dan kasnije za Njujork.

Srpski as je priznao da danima posle pobede na Igrama nije video odličje, jer su je uzela njegova deca, sin Stefan i ćerka Tara.

- Jedne noći je moja ćerka spavala sa medaljom, a druge noći moj sin. Imaju nekoliko mojih trofeja u svojim sobama. Sve je to deo cele porodice Đoković koja slavi zajedno - otkrio je srpski teniser.

