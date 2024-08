POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA KRALJ NOVAK ĐOKOVIĆ! Navijač obukao najoriginalniju majicu ikada viđenu i ODUŠEVIO sve Srbe! (VIDEO)

Navijači na mnoge načine pokušavaju da upadnu u oko kamere. Neki uz pomoć transparenata, neki zahvaljujući pesmama, a jedan se na meču Novaka Đokovića i Radua Albota na US openu dosetio da izradi posbenu majicu.

Možda i najkreativniju do sada...

Jasno je da je Đoković najbolji sportista na planeti, a način na koji ga je predstavio ovaj sredovečni gospodin je zaista poseban.

Odštampao je fotografiju Novaka kao "kralja" sa krunom na glavi na kojoj se našao i srpski orao. Uz to, Đoković je bio u tradicionalnim srpskim starim kraljevskim odorama.

Mogao je na kraju i da se raduje, pošto je Đoković slavio sa 3:0 protiv Radua Albota i plasirao se u drugo kolo US opena.



Nole Fam is stepping it up this year 👌@DjokerNole #USOpenpic.twitter.com/H5toAcnQG7