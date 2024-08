Mijailović: Energija sa tribina prednost Zvezde protiv Bodea

Predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda Svetozar Mijailović rekao je danas gostujući na TV Tanjug da je energija sa tribina stadiona "Rajko Mitić" prednost šampiona Srbije protiv Bodea u revanšu plej-ofa Lige šampiona.

"Plasman u Ligu šampiona je izuzetno značajan, najpre iz sportskog razloga, biti u elitnom evropskom takmičenju među 36 najuspešnijih klubova u ovoj sezoni. I sa finansijske strane gledano, jako su bitne razlike. Liga šampiona vredi 20 miliona evra više od Lige Evrope", rekao je Mijailović gostujući u Jutarnjem programu TV Tanjug.

Mijailović je optimista po pitanju prolaska Zvezde u Ligu šampiona.

"Zvezda zbilja u ovom trenutku ima kvalitetan tim, koji može da ostvari taj očekivani rezultat. Jedina mana, rekao bih u ovom trenutku, jeste što je naš protivnik Bode usred takmičarske svoje sezone. Ima ekipu koja već u prvenstvu postigla dobar rezultat, a mi smo tek na početku. I uigranost tima, i jedna od mana ovog tima, ali verujem da će kvalitet naših igrača, kvalitet našeg tima i rad koji smo uložili dati očekivani rezultat na zadovoljstvo armije navijača Crvene zvezde", dodao je Mijailović.

Bode je prošle nedelje pobedio rezultatom 2:1 u meču koji je igran na veštačkoj travi.

"Naša prednost može biti igra na travi, igra se na našem stadionu. Pokazalo se da uz podršku sa tribina, koja će i ovog puta biti velika, očekujemo da će stadion biti pun prema ovome što danas imamo sa štanda prodaje i plasmana karata, da će ta energija biti jedan od prednosti našeg tima u ovom susretu", podvukao je Mijailović.

Bode dolazi na sutrašnji meč koji počinje u 21 čas sa golom prednosti.

"Može ta prednost da se stigne. Rezultat je aktivan, ali fudbal je čudna igra. Trebalo bi mudro napadati, ali isto tako mudro se i braniti. Mislim da imamo potencijal za takvu vrstu igre. To je na trenerima da odrede. Mi koji posmatramo sa strane, mislimo da uvek možemo bolje i nešto drugačije igrati, ali treneri koji su i skautirali ekipu, gledali kako, ko, šta može, onda na osnovu toga i postavljaju i taktiku, i igrače i daju im zadatke koje će oni ostvariti. Ali, neki put, individualno rešenje prelomi utakmicu. Neki put je potrebna sportska sreća koju treba zaslužiti. Ako ne zaslužite, ta sreća sama po sebi ne dolazi", dodao je Mijailović.

Podsetio se Mijailović i 1991. godine kad je takođe bio predsednik kluba, a Zvezda postala prvak Evrope.

"Ta 1991. godina, taj put Zvezde, to je drugačija forma takmičenja. Jer tad smo imali od prvog kola eliminacionu fazu. Ono je bio tim koji se tri ili četiri godine formirao. Samo su neki igrači priključivani u toj završnici tog takmičenja. I on je imao jednostavnost. Igrači se međusobno jako dobro poznavali. I imao je dosta moćnih pojedinaca. To je bilo nešto što se stvorilo u jednom planskom periodu od tri, četiri godine, na osnovu toga što je takav plan postavljen da Crvena zvezda dođe u poziciju za vrh Evrope. I ostvarilo se", podsetio je Mijailović na najveći uspeh Zvezde.

Prošle sezone Zvezda nije morala da igra kvalifikacije za Ligu šampiona.

"Mi smo prošle godine imali direktni plasman zahvaljujući onome što smo u prethodnih godinama postigli, zahvaljujući čitavom tom našem napretku, ali ove godine imamo tu eliminaciju, ali mi već imamo obezbeđen plasman u Ligu Evrope. Dakle, mi smo u grupnoj fazi ovog, u svakom slučaju, drugog evropskog takmičenja. Ali, elita je elita i svaki ozbiljan klub teži da se nađe u toj eliti među 36 najuspešnih klubova", rekao je predsednik najtrofejnijeg srpskog kluba.

Mijailović se 2014. godine vratio na mesto predsednika Zvezde, a klub od tad dominira srpskim fudbalom.

"Ako uporedimo kako je Zvezda zadnjih 10 godina u tom igračkom pogledu i u organizacionom pogledu rasla videćemo da je došla do toga da je postala konkurentna sa elitnim takmičenjem u Evropi. Uloženo je dosta truda, dosta napora i mislim da je jedan period koji je iza nas, ako bi se po dekadama merilo, jedan od najuspešnijih Zvezdinih dekada u tom organizacionom, klupskom i sportskom smislu", istakao je Mijailović i za kraj se osvrnuo i na trku u Superligi Srbije, gde Zvezda ima sedam titula u nizu.

"Verujem da ćemo i ove godine ići na sve ovo što smo imali. Mislim da je Zvezda jako dobra za ovo domaće takmičenje i da tu ozbiljnu konkurenciju nemamo. Partizan nam diše za vratom, ali ovo je tek početak. Naš veliki sportski rival će se potruditi da nam preotme ovo, ali ono što mi imamo i ono što smo razradili u našem stručnom i organizacionom pogledu, mislim da ćemo neprikosnoveno vladati na srpskoj sceni", zaključio je Mijailović.