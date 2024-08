Gospodski potez Đokovića: Oglasio se i poslao poruku Dominiku Timu FOTO

Novak Đoković se oglasio povodom poslednjeg meča Dominika Tima na grend slemu.

Dominik Tim je završio karijeru što se tiče grend slemova. U prvom kolu US opena je pretrpeo poraz od Bena Šeltona sa 6:4, 6:2, 6:2 i time zaključio učešće.

Tim povodom se oglasio i Novak Đoković, poslavši mu poruku na društvenim mrežama.

"Neverovatna grend slem karijera Domi! Bilo je zadovoljstvo gledati te i deliti teren sa tobom", napisao je Đoković na Instagramu.

Podsetimo, ovo je oproštajna sezona za Tima na ATP Turu.

"Hvala vam svima na podršci svih ovih godina. Bilo je to deset godina lepih, ta titula je bila najveći uspeh u karijeri za mene, baš na ovom terenu. U toj čudnoj 2020. godini, u svim tim okolnostima, došao sam do uspeha bez vas. To jeste bio lep, ali čudan trenutak. Sada sam pred vama odigrao poslednji meč. Mogu samo da vam se zahvalim, šteta što niste bili tu pre četiri godine. Još jednom hvala svima koji su mi omogućili da odigram poslednji meč", rekao je Tim posle poraza.

Autor: Dalibor Stankov