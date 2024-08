Ovo niste mogli da vidite tokom prenosa: Otac sa detetom u rukama prišao Novaku, Srbin ponovo oduševio svojim potezom(VIDEO)

Novak Đoković je još jednom oduševio svoje navijače. Posle plasmana u treće kolo US Opena, prišao je tribinama i ulepšao je dan jednom mališanu.

Novaku Đokoviću rival u drugom kolu bio je Laslo Đere. Iscrpljujući meč igrali su srpski teniseri u večernjem terminu programa u Njujorku.

Žalili su se na fizičke probleme i jedan i drugi, da bi Đere na početku trećeg seta shvatio da ne može više da igra – nakon čega se i predao.

Đoković je upisao 90. pobedu na US Openu, a posle novog istorijskog rezultata prišao je navijačima na tribinama.

Cuteness overload. Send this video to the dad of this boy if you know him. I took it from far distance.

Earlier today Aryna’s and now Nole’s little fans.@jelenadjokovic @DjokerNole pic.twitter.com/OhWHleMUd7