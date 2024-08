Đoković dobio termin sledećeg meča - prvi put drugačiji

Novak Đoković i Aleksej Popirin saznali su termin njihovog meča u trećem kolu US opena.

Đoković i Popirin će odmeriti snage u noći između petka i subote, od 1 ujutru po srpskom vremenu.

To je prvi meč večernjeg termina, koji Novak ove godine nije igrao, jer je dvaput izlazio na teren u drugom meču večernjeg termina.

Podsetimo, aktuelni šampion je u prvom kolu izbacio Radua Albota, a u drugom Lasla Đera. Popirin je bio bolji od Sonvua Kvona i Pedra Martinesa, a ni Srbin ni Australijanac još nisu izgubili ni set.

Ovo će biti njihov četvrti duel u životu, a čak treći ove sezone i to svaki put na slemovima. Novak je trijumfovao u oba sa po 3-1, na AO i Vimbldonu.

