OVOME SE NIKO NIJE NADAO: Alkarazu preseo Njujork - Holanđanin ga počistio sa terena!

Čudo se dogodilo.

Zatresao se teniski svet ovog jutra. Holanđanin Botik Van De Zandšulp je u tri seta priredio prvorazrednu senzacioju na ovogodišnjem US openu savladavši u drugom kolu Španca Karlosa Alkaraza rezultatom 3:0 (6:1, 7:5, 6:4).

Botik Van De Zandšulp rođen je pre 28 godina u Vageningenu i do sada nije uspeo da osvoji niti jednu ATP titulu u singlu. Ipak, uspeo je da se domogne 22. pozicije na svetskoj rang listi, što jasno ukazuje da je reč o talentovanom teniseru koji ima šta da pokaže na terenu.

Iako nije uspeo da osvoji Grend slem titulu, Van De Zandšulp je stizao do trećeg kola Australijan Opena i Rolan Garosa, kao i do osmine finala Vimbldona. Ipak, njegov najbolji rezultat na US Openu bio je četvrtfinale 2021. godine, što jasno pokazuje da su mu ambicije uvek bile velike.



Van De Zandšulp je zaradio skoro četiri i po miliona dolara u dosadašnjem delu karijere, a zanimljivo je da se samo jednom plasirao u četvrto kolo Mastersa. Takođe, imao je priliku da se bori za ATP titulu u Minhenu 2022. i 2023. godine, ali mu je oba puta put do titule zaustavio Holger Rune.

Iako je imao priliku da se suoči sa nekim od najboljih tenisera današnjice, poput Novaka Đokovića, Rafaela Nadala, Danila Medvedeva i drugih, Van De Zandšulp je imao tek jedan susret sa Đokovićem, gde je uspeo da osvoji samo četiri gema.

Nakon iznenađujuće pobede nad Karlosom Alkarazom, Van De Zandšulp se plasirao u treće kolo US Opena gde će igrati protiv Džeka Drejpera. S obzirom na njegovu dosadašnju karijeru, nema sumnje da će ljubitelji tenisa sa nestrpljenjem pratiti dalji tok njegovog nastupa na ovom prestižnom turniru.

Autor: Dubravka Bošković