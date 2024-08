'URADITI OVO PROTIV NAJVEĆEG SVIH VREMENA...' Popirin nije mogao da dođe sebi posle trijumfa nad Đokovićem (VIDEO)

Teniser iz Australije Aleksej Popirin nije krio oduševljenje nakon trijumfa nad Novakom Đokovićem.

Popirin je ostvario verovatno najveći tijumf u karijeri, pošto je u trećem kolu Otvorenog prvenstva SAD sa 3:1 u setovima savladao najboljeg tenisera u istoriji.

Bio je to njihov treći duel na Grend slemovima i prva pobeda momka iz Australije.

"Treća sreća" rekao je oduševljeni Popirin i dodao:

Alexei Popyrin has been waiting for this breakthrough.



