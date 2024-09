Lepe vesti za Piksija: Napadač reprezentacije Srbije postigao gol samo pet dana pred meč sa Špancima

Lepe vesti stižu iz lige Austrije, gde je jedan od članova reprezentacije Srbije, Petar Ratkov uspeo da postigne gol za svoj Salcburg u velikom derbiju protiv Rapida u Beču, koji je na kraju ipak pripao domaćima iz glavnog grada ove zemlje sa 3:2.

Naš reprezentativac je bio strelac drugog gola za svoj tim na samom kraju prvog poluvremena iz jedne kontre.

Odlično je krenula ta akcija sa leve strane terena, lopta se kretala izuzetno brzo i došla je do kaznenog prostora do Nenea, koji je uspeo da vrati loptu do našeg Petra Ratkova.

On je sačekao tu loptu, šutirao iz sve snage sa ivice kaznenog prostora i pogodio mrežu za izjednačenje.

🔔🇦🇹 GOAL | Petar Ratkov | Rapid Wien 2-2 Red Bull Salzburgpic.twitter.com/jhBkign1Eq — Goals Xtra (@GoalsXtra) 01. септембар 2024.

Međutim, Lukas Grgić je u drugom poluvremenu asistirao Jansonu za pogodak za pobedu Rapida u 61. minutu utakmice, tako da Ratkov nije mogao posebno da se raduje zbog svog novog pogotka za Salcburg.

Pogledajte kako je on "pao".

Autor: Marija Radić