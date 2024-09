PONOVO BRUKA U PARIZU: Takmičaru oduzeli medalju na Paraolimpijskim igrama jer su mu u torbici našli - OVO

Novi skandal na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Nakon što su srpskom bacaču kugle Nebojši Đurić organizatori bez ikakvog objašnjenja oduzeli srebrnu medalju zbog navodno neispravnih invalidskih kolica, desio se još jedan sraman momenat.

Naime, veslač iz Italije, Đakomo Perini, osvojio je bronzu na pariskoj paraolimpijadi, da bi mu potom ona bila oduzeta jer je ustanovljeno da je čamcu imao i mobilni telefon.

Korišćenje bilo kakvih telekomunikacionih uređaja dok takmičenje traje - nije dozvoljeno, ali...

Nadležni iz Paraolimpijskog komiteta Italije odmah su uputili žalbu: tražili su da se prostim uvidom u telefon utvrdi da on uopšte nije korišćen dok je trka trajala - jer je taj uređaj ostao u torbici, zajedno s flašom vode, a Perini to nije ni primetio.

Međutim, sve je bilo uzalud.

Medalja je 28-godišnjem Italijanu oduzeta, pa dodeljena Australijancu Eriku Horiju.

