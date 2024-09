'TO JE JAKO BITNO ZA NAS!' ČAST JE SRESTI NOVAKA! Čuveni 'Brka' o učešću na OI i EP!

Već godinama unazada baksetaška reprezentacija Srbije prave fantastične rezultate. Naš nacionalni tim je čak šest puta za redom bio Evropski prvak, ali je nažalost zaustavljen ove godine kada je Austrija bila bolja. Takođe i na Svetskim prvenstvima su ostvareni veliki uspesi, čak šest smo bili najbolji, a i trenutni smo prvaci Sveta.

Ono što fali su Olimpijske igre. Prvi put naši basketaši su učestvovali na prošlim Igrama u Tokiju kada su osvojili bronzu, dok su u Parizu posustali i ispali u četvrtfinalu. Jedan od najzalužnijih za ove rezultate jeste Strahinja Stojačić, čuveni ''brka'' koji svojim fantstičnim akrobacijama zadivljuje publiku godinama unazad.

Stojačić je nakon obaveza reprezentacijom pomogao svom klubu, Ubu da osvoji turnir u Debrecinu pre nekoliko dana. Brka je za Republiku govorio o utiscima sa turnira u Debrecinu, ali o učešću Srbije na Olimpijskim igrama i Evropskom prvenstvu.

- Turinir u Debrecinu je bio jako bitan za nas, to je ozbiljan turnir, posle reprezentativnih je najbitniji. Drago mi je da smo ga osvojili, igrali smo na dosta dobrom nivou i to je put kojim treba da se vodimo na dalje - započeo je Stojačić.

Potom se osvrnuo na poslednje Evropsko prvenstvo u basketu gde je Srbija u finalu poražena od Austrije.

- Na Evropskom prvenstvu smo igrali dobar basket, imali smo taj šut za pobedu koji nije ušao, uz određene greške tokom utakmice, ali mislim da smo stvarno odigrali najbolje što smo mogli, imali smo šanse da osvojimo zlato, ali nekako smo nesrećno izgubili - naveo je Stojačić.

Olimpijske igre u Parizu neće pamtiti po lepom, ali da se raduje dobrim rezultatima svih naših sportista, pogotovu košarkaša.

- Što se tiče Olimpijskih igara, nismo bili na našem nivou i to je glavni i jedini razlog zašto nismo ostvarili naše ciljeve. To je takmičenje o kojem svi sanjali kada smo bili deca i najveći sportski događaj. Bilo je pravo uživanje biti tamo sa svim tim sportistima, ali mi nećemo pamtiti Olimpijske igre po nečemu lepom, zato što rezultat koji smo ostvarili nije bio zadovoljavajući. Najveća čast je bila sresti Novaka u olimpijskom selu. Mislim da je on najveći sportista ikada na svetu - govorio je čuveni ''brka'' i dodao:

- Radujem se svim rezultatima koji naši sportisti ostvaruju, a pogotovu košarkašima. Košarka mi je ipak prva ljubav i njih je uživanje gledati. Na Svetskom prvenstvu u Manili su igrali vrhunsku košarku i osvojili srebrnu medalju. Na Olimpijskim igrama su bili maestralni i uzeli bronzu - istakao je Stojačić.



Stojačić smatra da basket generalno ide ulaznom putanjom i da Srbija ne treba da brine za budućnost u ovom sportu.

- Basket 3X3 ide uzlaznom putanjom već godinama unazad, dosta njih koji igraju 5X5 prelaze na 3X3. Prošla godina je bila malo specifična zbog Olimpijskih igara, ali je sport koji će tek da raste i za nekih 5 do 10 godina biće veoma popularan. - Bakset u Srbiji je na visokom nivou i stalno se pojavljuju novi momci i ekipe i smatram da Srbije nema čega da se plaše i da će narednih godina Srbija imati odlične rezultat i da se samo čeka taj neki momenat da neko koje iz nove garniture da dođe i pravi iste uspehe kao što smo i mi - poručuje legendarni basketaš.

Dotako se i kada je odlučio da je basket njegov put i planova za budućnost.

- U jednom periodu života sam kada sam video da moja košarkaška karijera ne ide u onom pravcu kako ja hoću, shvatio sam da nema više poente, da toliko truda ulagati u nešto što je pitanje da li će doći. Basket je opet bio sport gde mogu da budem kući, da budem sa porodicom i uz naporan rad i veliku želju da se dođe do određenih rezultata. Takođe, jedan od razloga je to što mi je brat igrao basket, pa sam pratio njegov put kojim je on krenuo - kazao je i nastavio:

- Očekuje nas Svetska liga koju igramo u novembru, imamo još dosta turnira da odigramo do tada. Dogodine sa reprezentacijom Svetsko prvenstvo. Fokus je da sa Ubom napravimo što bolke rezultate, a naravno nadamo se novim uspesima sa reprezentacijom - podvukao je Strahinja Stojačić.



