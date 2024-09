Šok pred meč Srbije i Grčke u Dejvis kupu: Stefanos Cicipas ne dolazi u Beograd!

Teniska reprezentacija Srbije pred sobom ima meč u Dejvis Kupu protiv Grčke, a kako je najavila najveća zvezda našeg protivnika, Stefanos Cicipas on neće igrati na ovom meču! Njega muči povreda leđa, zbog koje će propustiti duel u Pioniru.

Grk se oglasio putem svog naloga na društvenoj mreži "X", gde je obavestio navijače da neće igrati za Grčku.

Saopštenje Stefanosa Cicipasa prenosimo u celosti.

- Dragi prijatelji i navijači reprezentacije Grčke u tenisu, moje srce mi je dalo savet još jednom podržim nacionalni tim. Međutim, glas mog tela, na hitan način mi je to zabranilo, te ne mogu da se takmičim u meču protiv Srbije u Dejvis kupu. Povreda leđa koju sam zadobio tokom učešća na US Openu primorava me da pratim poseban program rehabilitacije kako bih se što pre vratio na teren- napisao je on i dodao:

- Sa velikom tugom objavljujem svoju odluku da se ne takmičim sledeće nedelje u Beogradu. Čuvam uspomene koje smo doživeli prošlog februara u Ano Liosiji. Tada, crpeći snagu od grčkih navijača koji su bili na tribinama, pobedili smo Rumuniju i svi zajedno proslavili veliki uspeh u Svetskoj grupi I Dejvis kupa. Želim našem Nacionalnom timu puno sreće u teškom meču protiv Srbije. Sa svoje strane, učiniću sve što je moguće da u sledećem takmičarskom izazovu našeg Nacionalnog tima opet budem u stanju da se takmičim sa nacionalnim grbom na grudima.



Autor: Jovana Nerić