Siner u polufinalu US Opena: Italijan izbacio Medvedeva i otvorio put do titule, Novak ostaje u Top 4

Prvi teniser sveta Janik Siner plasirao se u polufinale US Opena tako što je posle četiri seta savladao prošlogodišnjeg finalistu Danila Medvedeva - 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Siner je ovom pobedom bukvalno ostao jedini Top 10 igrač u završnici turnira u Njujorku i mnogi smatraju da je pobedom protiv Rusa odradio pola posla do nove Grend slem titule.

Ovo ujedno znači da će Novak Đoković ostati na četvrtoj poziciji ATP liste posle US Opena, jer je mogao da padne za još jednu poziciju da je Medvedev otišao dalje.

Meč je trajao nešto preko dva i po sata, a Danil je toliko nesigurno ušao u ovaj meč da je borba u prvom setu bila više nego neravnopravna.

Njegov daleki prijem servisa ga je stavljao konstantno u defanzivnu poziciju, jer je Siner sa kombinacijom 1-2 toliko lako osvajao poene da je bilo jasno ko će povesti.

Ipak, u drugom setu se menja momentum i peti reket planete počinje da pokazuje zbog čega je tu gde jeste.

Iako je rezultat od 6:1 govorio da je Medvedev bio dominantan, to nije bio slučaj - samo u šestom i sedmom gemu nije bilo brejk lopti.

Uspevao je samo da prelomi bitne poene i da dovede priču na 1:1 u setovima.

Malo pojačavanje Sinera bilo je dovoljno da protivnika vrati skroz u prve redove Artur Eša. Slika u kojoj Danil konstantno muku muči i da vrati lopticu ka drugoj strani, dok druga strana raspaljuje i gađa ofanzivno uglove, bila je jasan indikator da u naredna dva seta vidimo rapsodiju Italijana.

Može se reći da je Medvedev i u ovakvom, skroz odbranbenom stavu, mogao da napravi ovu priču dužom, ali nije bio pravi na pravom mestu i nije bio najbolja verzija sebe.

Uzvratio mu je Janik za onaj poraz na Vimbldonu i sada će imati dosta lošije rangirane igrače na putu do svoje druge Grend slem titule.

Poslednja prepreka do finala US Opena biće mu 25. nosilac na turniru, Džek Drejper. Ovaj Britanac je odradio odličnu kampanju, došao do faze do koje nikada ranije nije bio i sigurno mu apetiti neće pasti za dva dana.

I pored afere sa dopingom, italijanski igrač se totalno ogradio i u svom svetu uspeo da se izoluje od svih napada i insinuacija. Kako se bude približavao trofeju, sve će veću pažnju da privlači, pa će morati da napravi još veći mehur za nastavak.

Autor: Marija Radić