DESETKOVANA SRBIJA ODOLELA PRVAKU EVROPE: Piksijevi Orlovi hrabrom igrom osvojili veliki bod protiv favorizovane Španije!

Fudbaleri Srbije odigrali su nerešeno 0:0 sa Španijom u utakmici 1. kola A4 grupe Lige nacija.

Srbija je sjajno ušla u meč, Orlovi su se odlično organizovali u defanzivnom bloku i vrebali iz kontranapada preko brzonogih Birmančevića, Samardžića i Živkovića.

Viđeno je par opasnih situacija pred golom Španije, pokušaval i su Lukić Samardžić i Birmančević.

Prosto je neverovatno šta je promašio Luka Jović u 34, minutu, za rubriku verovali ili ne.

Španija je očekivano imala mnogo više loptu u posedu, ali sem par šuteva iz daljine Crvena furija nije imala pravu priliku.

Na odmor se otišlo bez golova.

I u nastavku igralo se obostrano žustro, opasne situacije ređale su se pred oba gola

Španija je napadala, Srbija vrebala iz kontre.

Španija je sve više pretila preko Grimalda i Jamala najviše, a Rajković sjajno branio.

Srbija je izdržala veliku inicijativu Španije do kraja utakmice i osvojila veliki bod.

U drugom meču Danska je savladala Švajcarsku rezultatom 2:0.

U narednom kolu Srbija u nedelju gostuje Danskoj u Kopenhagenu, dok Švajcarska dočekuje Španiju.

TOK MEČA:

Drugo poluvreme:

- Kraj! Utakmica je završena, veliki bod za Srbiju!

90. minut - Utakmica je produžena za tri minuta.

88. minut - Rajković sjajno hvata loptu nakon centaršuta Grimalda sa leve strane

85. minut - Piksi vrši novu izmenu.

Umesto Ilića u igri je Stefan Mitrović.

82. minut - Još dve izmene kod Španije. Feran Tores i Hoselu zamenili su, zamenili su Olma i Vilijamsa.

76. minut - Nova izmena Pedri menja Ruiza.

74. minut - Dvostruka izmena u Srbiji

Umesto Samardžića i Jovića u igri su Grujić i Ratkov.

71. minut - Najbolja prilika za Španiju

Grimaldo šutira iz slobodnog udarca, Rajković sjajno brani. Potom loptu u gužvi dolazi do Jamala, koji šutira lukavo tik pored desne stative nemoćnog Rajkovića.

69. minut - Belić dobija žuti karton

Neoprezan je bio Belić i žestoko faulirao maldog Jamala

66. minut - Nova opasna situacija pred golom Srbije.

Jamal je zavrnuo sa desne strane za Nika Vilijamsa koji nije srećom stigao na loptu.

62. minut - Druga izmene Dragana Stojkovića Piksija

Umesto Živkovića u igri je još debitant Kristijan Belić.

61. minut - Velika inicijativa Španije u ovim momentima.

57. minut - Fabian Ruiz se obrukao

Primio je loptu nakon kornera sam na penaltiku i šutirao nebu pod oblake.

55. minut - Španci pritiskaju, igraju agresivnije u nastavku.

51. minut - Velika prilika za Španiju

Jamal je centrirao iz lobodnog udarca, Karavahal pobegao odbrani Orlova, šutirao ali srećom preko gola.

49. minut - Dobar pokušaj Ilića iz slobodnog udarca

Fudbaler Torina šutirao je sa ivice šesnasterca gađao desni donji ugao golmana Raje, lopta odlazi zamalo pored stative.

- Izmena u ekipi Srbije umesto požutelog Erakovića u igri je Jan Karlo Simić

46. minut - Utakmica je nastavljena

Prvo poluvreme:

45. minut - Prvo poluvreme produženo je za jedan minut.

43. minut - Žuti karton Birmančević

Neoprezan je bio srpski fudbaler i bespotrebno dobio žuti karton zbog faula na sredini terena.

41. minut - Žuti karton Perez

Fudbaler Barselone je sa leđa oborio Pavlovića u kontri i dobio javnu opomenu već treću za Špance.

36. minut - Dobar šut Birmančeviča

Prošao je po levoj strani, šutira iskosa sa ivice šesnaesterca, Raja brani.

34. minut - Neverovatan promašaj Luke Jovića.

Šta je promašio srpski golgeter je za rubriku verovali ili ne. Živković ga je fanatstično izbacio, izašao je sam ispred Raje i umesto da rutinski plasira loptu u mrežu Raje on je šutirao pored gola.

32. minut - Rajković brani šut Pereza

Sjajna akcija Španije u tri poteza, šutira Perez sa penaltika sjajno brani Rajković.

30. minut - Inicijativa Španije u ovim momentima, Crvena furija sve više pritiska, Srbija se odlično brani i vreba svoju priliku kontranapada.

24. minut - Jamal je bio u solo prodoru, uposlio Zubimendija, ovaj šutira sa ivice šesnaesterca pravo u Rajkovića.

20. minut - Dobar šut Karvahala!

Nakon kornera i odbitka lopta dolazi do desnog beka Španije koji je pokušao volejom iz prve ali nije bio precizan.

18. minut - Španci imaju jalovu inicijativu, bez pravih prilika.

12. minut - Nova prilika - Jović!

Birmančević je prošao po levoj strani, vratio za Jovića koji šutira u padu, ali nije bio precizan.

Srbija-Španija, Reprezentacija Srbije, Liga nacijafoto: Dado Đilas10. minut - Srbija za sada odlično organizovana i opasno preti iz kontre

6. minut - Prva prilika za Srbiju!

Brza kontra Orlova, Samardžić je uposlio Živkovića ovaj zavrnuo za Jovića, Laport odbio Lukić koji je šutirao ali nije bio precizan.

4. minut - Miran početak utakmice, Španija očekivano ima posed lopte.

1. minut - Utakmica je počela.

Poznati su sastavi za meč za Marakani! Sastavi SRBIJA (3-4-2-1) Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović - Nedeljković, Ilić, Lukić, Grujić, Živković - Samardžić - Jović. ŠPANIJA (4-3-3) Raja - Karvahal, Le Norman, Laport, Kukurelja - Zubimendi, Olmo, Fabijan Ruiz - Perez, Niko Vilijams, Jamal Sudija : Kris Kavano (Engleska) Stadion: Rajko Mitić Beograd

Zahvaljujući odličnim rezultatima u prethodnom ciklusu Srbija je izborila plasman u elitnu diviziju i već na startu sastaće se sa zvaničnim prvakom Evrope Španijom.

Srbija ovaj meč dočekuje bukvalno desetkovana nakon silnih otkaza selektoru Draganu Stojkoviću prethodnih dana.

"Mi smo već dva puta imali sastanke juče, imali smo analizu protivnika, imali smo video analizu protivnika. Danas smo ponovili sve to još jednom da utvrdimo gradivo i da dam neke smernice igračima šta treba raditi sutra i kako treba izgledati. Sve ovo što se piše i priča, moja poruka je da se fokusiraju na utakmicu i da ih ne dotiče. Mislim da je prijatno, nije prijatno... Navikli smo na to, zaista sam vrlo fokusiran na sutrašnju utakmicu. Neću dozvoliti da me bilo ko izbaci iz takta i poremeti za taktiku", kaže selektor, a onda se osvrnuo i na kadrovske probleme.

"Imamo problema sa igračim kadrom, nadam da ste koga svesni. Veljković i Maksimović se vratili, neće igrati ni portiv Danske. To je dodatni problem, Terzić pod znakom pitanja, pa ćemo doneti odluke. Ekipa koja želi da bdue kompetivna, mora da igra na obe strane. Teško da je da odbranite gol od ovakve ekipe 90 minuta. Moramo da uradimo sve da ugrozimo gol protivnika".

Španija je aktuelni prvak Evrope, ali selektor Srbije ne gubi nadu.

"Tačno je da je Španija jedna od najboljih ekipa na svetu, u Evropi je pokazala i dokazala i jedan neverovatan skup talenta na jednom mestu. Jedna superiornost u tehničkom smislu. Tamo ne postoji nijdean igrač, uključujući i golmana koji ne kontroliše loptu kako bi svi voleli. Jedna fudbalska moć, imali su generacije iza ove koje su bile, ova generacija sa mladim igračima je hrabar potez posle Svetskog prvenstva da regeneriše španski tim, dala je rezultate. Jednostavno... Imaju zaista mnogo kvalitetnih igrača i apsolutno je nebitno da li će Rodri i Morata igrati, tu su Zubimendi... Nema to veze, oni će igrati isto što igraju, jedna teška utakmica u svakom slučaju, teška i u isto vreme odlična prilika. Ja se radujem toj utakmici, zato što je to šansa za nas, za neke igrače... Da pokažu i dokažu da su sa pravom na spisku i da su sa pravom u reprezentaciji", rekao je Piksi.

Selektor Španije Luis De la Fuente poštuje Orlove.

"Mislim da je srpska reprezentacija fenomenalna. Uspeli su da se kvalifikuju u prvu grupu Ligu nacija. Srbija je na Evropskom prvenstvu izgubila samo od Engleske, što dosta govori. Ima dosta međunarodno afirmisanih igrača. Zahvalan sam što se uopšte misli da ćemo lako da ih dobijemo, ali to je daleko od istine. Radujem se što ćemo imati priliku da igramo da ovako legendarnom stadionu protiv ekipe koja još uvek ima šta da ponudi", izjavio je De la Fuente na konferenciji za medije.

Španski selektor je poručio da je njegova ekipa želi da se dokaže kroz nove pobede.

"Ovo je ekipa gladna rezultata, željna usavršavanja i dokazivanja. Vidim im na licima da su željni pobeda i rezultata. Ovaj tim tek treba da pokaže svoj potencijal. Nema konformizma, niti opuštanja. Želimo rezultate", objasnio je Španac.

U ovoj grupi još se nalaze Danska i Švajcarska koje se međusobno sastaju u Kopenhagenu.

Autor: Jovana Nerić