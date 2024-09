STRAHINJA PAVLOVIĆ PONOSAN NA SAIGRAČE: Dosta debitanata - to nam je donelo neku svežu krv i energiju!

Fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović izjavio je posle utakmice sa Španijom da je ponosan na činjenicu da je dosta srpskih igrača odigralo sjajan meč.

"Ponosan sam na činjenicu da je dosta igrača odigralo sjajno večeras. To me ispunjava. Imali smo dosta debitanata u timu. To nam je donelo neku svežu krv i energiju. Španija je sjajan tim. Oni su šampioni Evrope, neverovatni igrači, ali, fudbal je danas takav da se sa svima može igrati", rekao je Pavlović posle meča.

Srbija je odigrala nerešeno u Beogradu protiv Španije 0:0, u prvom kolu Grupe 4 Divizije A Lige nacija.

U narednom kolu, Srbija će 8. septembra gostovati Danskoj, koja je večeras kao domaćin pobedila Švajcarsku sa 2:0.

"Jedini problem je što se utakmice igraju na tri dana, ima dosta igrača koji danas nisu igrali, pa sam siguran da će biti nekih promena, ali imaćemo isti pristup i za tu utakmicu", rekao je Pavlović.



Autor: Jovana Nerić