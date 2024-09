Sferopulos se pojavio na ceremoniji Printezisa kao poseban gost i dao govor: Ovo je rekao za legendu Evrolige

Trener Crvene zvezde, a bivši strateg Olimpijakosa, Janis Sferopulos je prisustvovao povlačenju dresa Jorgosa Printezisa iz upotrebe u Olimpijakosu, koje se održalo večeras.

Tom prilikom bio je jedan od govornika, pa je tako izneo jednu situaciju kojom je imao nameru da pokaže veličinu duše grčke legende.

- Pre nego što je počela prva utakmica finala 2016. godine, rečeno mi je da je otac Jorgosa Printezisa upravo preminuo... Igrali smo utakmicu iste večeri. Rekao sam mu: 'ti ćeš odlučiti da li ćeš igrati ili ne'. Nakon treninga, rekao mi je da želi da igra. To pokazuje veličinu njegove duše - rekao je Sferopulos na emotivnoj ceremoniji povlačenja dresa legendarnog Printezisa.

Giannis Sfairopoulos:



"Before Game 1 of the 2016 Finals, I'm told that Giorgos Printezis' father just died...



We had the game the same night. I say to him, you'll decide if you play or not. After practice, he tells me he wants to play.



That shows the greatness of his soul." pic.twitter.com/PWvhxCZhrD