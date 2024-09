RAZUMEM FRUSTRACIJU! Njegove reči izazvaće pravu lavinu: Federer se oglasio o doping aferi Janika Sinera

Proslavljeni švajcarski teniser Rodžer Federer prokomentarisao je doping aferu u kojoj se u martu našao prvi reket sveta Janik Siner.

Siner je tokom mastersa u Indijan Velsu dva puta pao na doping kontoli. Skandalozna vest skrivala se u strogoj tajnosti mesecima, a onda se samo pojavilo saopštenje da je na turniru u Indijan Velsu dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu kolstebol i da nije kriv.

Sinerov trener je dao objašnjenje u koje je malo ko poverovao. Za propust su optužili fizioterapeuta Džakoma Naldija i člana tima Umberta Ferera. Tvrdili su da je Naldi posekao prst na skalpel i da mu je Ferera do sprej koji sadrži kostebol. Njihovo objašnjenje je da je steroid dospeo u organizam Sinera preko kože - preneo ga je Naldi dok ga je masirao.

- To nije nešto što želimo da vidimo u našem sportu, ove vesti, bez obzira na to da li je on to uradili ili nije, ili bilo koji drugi igrač da je u pitanju. Takva pažnja nije potrebna. Razumem da je nezgodna situacija. To je košmar za svakog sportistu i njihov tim da se suočavaju sa optužbama i problemima. Svakodnevno ispunjavamo formulara i sa tim živimo. Svako jutro kada se probudite, pomislite ‘Da li će me neko doći da testira‘. To je teško.

