PEŠIĆ HRVATIMA OTVORIO DUŠU: Jako sam britak i znam često da kažem ono što mnogi ne vole da čuju

Selektor Srbije Svetislav Pešić dao je intervju za Indeks u kojem je pričao o srpskoj košarci i lošem stanju u njoj, pa je dao i crnu prognozu da je na dobrom putu da dostigne hrvatsku po tom segmentu

Pešić je istakao da mu ne smeta što mu u Srbiji mnogi ne veruju i da sebe smatra nekom vrstom "trenerskog gosta".

- Ma jok. Nimalo. Znam i zašto je to tako. Gledajte, ja sam rođen u Jugoslaviji. U redu, dolazim iz Srbije, ali sam se rodio u zemlji koja se tada zvala Jugoslavija. U Srbiji sam malo vremena proveo. Kao mladić od 19 godina otišao sam u Sarajevo i u Bosni sam proveo veliki deo života. Zatim sam otišao u Nemačku.

- Kako kažu u Srbiji, ja sam tamo kao neka vrsta trenera gosta. Dođem i odem. Iskreno, puno više volim da me neko ceni i poštuje nego da me voli. To me ne zanima. Vole te oni koji sede tu po kafanama. Ja vodim drugačiji život. Biram ljude sa kojima ću piti kafu i s kojima ću se družiti.

Ističe Pešić i da često priča ono što mnogi u Srbiji ne vole da čuju i da je britak na jeziku.

- Za sve ostalo nemam ni energije ni vremena. Drugo, jako sam britak i znam često da kažem ono što mnogi ne vole da čuju. Često sam znao upozoravati ljude u Srbiji da smo na dobrom putu da dostignemo Hrvatsku u košarci.

Autor: Dubravka Bošković