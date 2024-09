Evo koliko je novca Zvezda zaradila od ulaska u Ligu šampiona: Crveno-beli se nalaze na 33. mestu

Ulazak Crvene zvezde u Ligu šampiona doneo je ogroman novac srpskom šampionu koji je, prema specijalizovanom sajtu "FootballMeetsData", do sada zaradio 25.473 evra!

Zvezda se prema podacima ovog sajta, doduše nezvaničnim, nalazi na 33. mestu kada je u pitanju zarada, s tim što bi ona i te kako mogla da bude bogatija u slučaju dobrog plasmana i osvajanja bodova.

Tako će nerešen rezultat Zvezdi doneti novih 700.000 evra, dok se za pobedu u najelitnijem fudbalskom takmičenju dobija 2.1 milion.

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per each of the 36 clubs qualified for the Champions League.



This doesn't include money that will be awarded for points won (€700.000 per point), final placement in the league phase and knockout rounds. pic.twitter.com/qE6cDLAAxw