MILIONI LEŽU NA RAČUN ZVEZDE! Koliko će prvak Srbije zaraditi od učešća u Ligi šampiona?

Fudbaleri Crvene zvezde pobedom protiv Bode Glimta u dvomeču stigli su do plasmana u Ligu šampiona.

Biće ovo premijerno izdanje ovakvog sistema Lige šampiona u kom će učestvovati 36 klubova, a i finansijski aspekt takmičenja biće takođe značajan i timovi će zaraditi ozbiljan novac.

Specijalizovana stranica "FootballMeetsData" objavila je nezvaničnu listu koliko su klubovi već sada zaradili. Osnovni finansijski prihod za prolaz u elitu poveećan je na 18,62 miliona evra, a tu su i nagrade od marketinških prava i UEFA koeficijenata. Novac od marketinških prava u iznosu od 853.000.000 deli se na 36 adresa, ali, naravno, ne podjedanko, već u zavisnosti od nekoliko faktora.

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per each of the 36 clubs qualified for the Champions League.



This doesn't include money that will be awarded for points won (€700.000 per point), final placement in the league phase and knockout rounds. pic.twitter.com/qE6cDLAAxw