MESI OTKRIO KOGA SMATRA NAJVEĆIM SPORTISTOM U ISTORIJI: Toliko ljudi me je pitalo za fotografije, zašto ja ne bih pitao njega!

Po mnogima najbolji fudbaler svih vremena, proslavljeni Argentinac Lionel Mesi, smatra da je Majkl Džordan najbolji sportista u istoriji.

"Kada je sport u pitanju mislim da je najveći – Majkl Džordan. Nakon što sam odgledao seriju "Poslednji ples", bio sam inspirisan i saznao više o tome ko je on i šta je sve postigao", rekao je Mesi.

Ne krije da bi voleo da ima fotografiju sa legendarnim NBA asom.

Messi on Jordan: “It seems to me, in terms of sports, he’s the greatest there is.”🐐



“After watching his series ‘The Last Dance’, ... it brought me closer to MJ and I learned a bit more about what he was.”👀 pic.twitter.com/kYz6XhN5uA