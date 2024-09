MESI OTKRIO KOGA SMATRA NAJVEĆIM SPORTISTOM U ISTORIJI: Toliko ljudi me je pitalo za fotografije, zašto ja ne bih pitao njega!

Po mnogima najbolji fudbaler svih vremena, proslavljeni Argentinac Lionel Mesi, smatra da je Majkl Džordan najbolji sportista u istoriji.

"Kada je sport u pitanju mislim da je najveći – Majkl Džordan. Nakon što sam odgledao seriju "Poslednji ples", bio sam inspirisan i saznao više o tome ko je on i šta je sve postigao", rekao je Mesi.

Ne krije da bi voleo da ima fotografiju sa legendarnim NBA asom.

"Toliko ljudi me je pitalo za fotografije, zašto ja ne bih pitao njega za fotografiju? Bilo bi zaista lepo", priznao je Mesi.

