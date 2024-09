NISAM NI U 15 NAJBOLJIH U ISTORIJI PARTIZANA! Saša Ilić progovorio o legendama kluba: On je najbolji svih vremena

Posle sjajne igračke karijere koju je završio u Partizanu kao rekorder, Saša Ilić se otisnuo u trenerske vode.

Prošlog leta je stigao u Nižnji Novgorod, sa ciljem da tamošnji Pari ostavi u Premijer ligi. I uspeo je u tome.

Legenda Partizana i klupski rekorder po broju odigranih utakmica, za ruski portal championat.com prisetio se vremena provedenog u Partizanu.

"Ako govorimo o brojkama, onda da, odigrao sam najviše mečeva za klub. Postigao sam i dosta golova. Uzeo sam s Partizanom 11 trofeja i veoma sam ponosan na njih. Ako idete po statistici, onda ja sam legenda. Međutim, ako me uporedite sa drugim igračima, ja realno nisam u vrhu. Mislim da nisam ni među prvih 15", skroman je Ilić.

Na pitanje ko jeste najbolji svih vremena, Ilić nema dilemu.

"Za mene je najbolji igrač Partizana svih vremena Momčilo Vukotić, koji nas je napustio pre tri godine. Na drugo mesto bih stavio Predraga Mijatovića, koji je posle Partizana zablistao u Real Madridu i pogodio u finalu Lige šampiona. Od novije generacije tu su Dušan Vlahović, Andrija Živković, Saša Lukić, Strahinja Pavlović. Mnogi đaci Partizana igrali su u vrhunskim klubovima - Real Madridu, Barseloni, Mančester junajtedu. Ovo su samo neki od igrača, ako nastavim da nabrajam nećemo završiti intervju do sutra".

Ilić je kao igrač sarađivao sa mnogim velikim trenerskim imenima, poput Radomira Antića, Đovanija Trapatonija, Havijera Klementea, Avrama Granta, Lotara Mateusa... Ali posebno izdvaja dvojicu.

"Imao sam mnogo divnih, čak i sjajnih trenera. Ali uvek sam izdvajao dva imena: Miloša Radakovića i Ljubišu Tumbakovića. Ovi ljudi su od mene napravili fudbalera. Počeo sam sa Milošem Radakovićem kao veoma mlad, a Ljubiša Tumbaković me je uveo u prvi tim Partizana. Igrao sam sa njim pet do sedam godina. Od kada sam postao trener, pokušavam da ponovim neke stvari koje su radili moji treneri".

Ove godine u ruskoj Premijer ligi rade trojica trenera iz Srbije. Pored Saše Ilića, tu su Dejan Stanković (Spartak) i Marko Nikolić (CSKA). Upravo za Nikolića je vezana jedna anegdota iz karijere Ilića.

"Sa Nikolićem sam uzeo poslednju titulu u Partizanu. Marko je sjajna osoba i trener. Veoma smo bliski njemu i celom njegovom štabu. Takođe je doneo mnogo koristi ruskom fudbalu - osvojio je kup sa Lokomotivom i odveo tim u Ligu šampiona. Mislim da će se boriti sa CSKA za prvo mesto u Premijer ligi. Za njega i njegov rad vežu me samo najlepše uspomene. Možda je u početku bilo malo čudno takmičiti se protiv njega, jer je on bio moj trener u Partizanu. S druge strane, mi smo istih godina. Rano je prestao da igra i počeo je da se bavi trenerskim poslom s 27 godina. A ja sve suprotno, igrao sam do 42. godine. Smešna situacija je nastala kada je igrač bio čak i malo stariji od glavnog trenera. Ali među nama nije bilo prepreka ili nesuglasica."

Autor: Marija Radić