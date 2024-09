Đurić: Hvala državi i svima koji su pomogli da dostojno predstavimo Srbiju

Izuzetna mi je čast što sam ovde kao ponosan sportista koji je osvojio medalju za našu državu. Želim da se zahvalim državi Srbiji što je prepoznala naš, trud i zalaganje, izjavio je danas srpski paraolimpijac Nebojša Đurić na prijemu, koji je priredio predsednik Srbije Aleksandar Vučić za učesnike Paraolimpijskih igara u Parizu i članove njihovih stručnih štabova.

Paraolimpijski tim Srbije je na POI, koje su održane od 28. avgusta do 8. septembra u Parizu, osvojio šest medalja.

Đurić se na prijemu u Predsedništvu Srbije zahvalio državi i svima, koji su dali doprinos da se delegacija Srbije dostojno predstavi na POI u Parizu.

"Želim i da se zahvalim svim drugarima na osvojenim medaljama i ostalim sportistima koji nisu uspeli da dođu do odličja u Parizu, a bili su jako blizu. Svi su bili u Top pet, ali nažalost nisu uspeli. To je sport, dešavaju se i takve stvari. Želim da se zahvalim svima od srca, dali smo sve od sebe. Mislim da smo osvetlali obraz Srbije, kao što to radimo na svim takmičenjima", rekao je Đurić na prijemu u Predsedništvu Srbije.

Đurić je 30. avgusta osvojio srebrnu medalju u bacanju kugle. Međutim, srpskom paraatletičaru su potom odlukom sudijskog žirija posle žalbe na rekvizit koji je koristio, poništeni svi rezultati na ovom takmičenju i ujedno je oduzeta srebrna medalja.

Predstavnici Paraolimpijskog komiteta Srbije su zatim uložili žalbu, koja je na kraju usvojena, a Đuriću je vraćena srebrna medalja.

"Videli ste svi šta se tamo dešavalo, nije bilo lako. Hvala predsedniku Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoranu Mićoviću, celoj delegaciji, trenerima i mojim kolegama sportistima, svi smo se borili za našu Srbiju. Hvala i medijima koji su sve ispratili na najbolji mogući način", zaključio je Đurić, koji je potom u ime svih srpskih paraolimpijaca uručio simboličan poklon predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

