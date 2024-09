SKANDAL O KOME JE BRUJAO CEO SVET! Selektor pesnicom udario srpskog igrača: Dragutinović otkrio zašto ga nikada nije tužio

Meč između Portugala i Srbije (1:1) u kvalifikacijma za EURO 2008. godine obeležio je nezapamćen skandal u kom su učestvovali tadašnji selektor Portugala Luis Felipe Skolari i proslavljeni srpski defanzivac Ivica Dragutinović.

Iznerviran što Portugalci nisu u duhu fer-pleja vratili loptu ekipi Srbije, Dragutinović je želeo da se "objasni" sa Kvarežmom. U ceo konflikt umešao se i Skolari, koji je pesnicom udario Dragutinovića po licu.

Igrači srpske reprezentacije jedva su smirili Dragutinovića, koji je želeo da se dočepa selektora Portugala i zbog toga dobio crveni karton.

Ivica Dragutinović se u intervjuu koji je kasnije dao medijima prisetio incidenta koji je 2007. godine uzdrmao evropski fudbal.

Dragutinović je otkrio da nije želeo da tuži brazilskog trenera, jer svakom može da se dogodi da napravi grešku.

"Ja sam generalno imao opciju da tužim Skolarija za to, ali nisam. To je incident koji je prošao tako kako je prošao. Bogu hvala niko nije povređen, niko nije kažnjen. Ja sam odustao od bilo kakvog krivičnog gonjenja. Mogao sam da sam hteo. Ali mislim da svako ko radi i greši, i treba dati ljudima drugu šansu. Svi mi grešimo i u normalnom životu. Treba ljudima dati novu šansu, u smislu šta treba promeniti, kakvo ponašanje treba imati na terenu i na samoj utakmici, jer mnogo mlađe populacije gleda utakmice i to je ružna slika koja se šalje u svet. Treba to da zaboravimo", rekao je tada Dragutinović.

Autor: Jovana Nerić