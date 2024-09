Povukao se Rafael Nadal: Razočaran sam što moram da podelim ovo sa vama... (FOTO)

Španski teniser Rafael Nadal saopštio je da se neće takmičiti na Lejver kupu koji je na programu od 20. do 22. septembra u Berlinu.

Nadal je trebalo da predstavlja tim Evrope u duelu protiv tima sveta, ali zbog povrede jedan od najvećih tenisera svih vremena neće učestvovati.

On je podelio ovu informaciju sa fanovima i istakao je da je razočaran.

Podsetimo, Nadal se poslednji put takmičio na Olimpijskim igrama, gde ga je Novak Đoković savladao u drugom kolu sa 2:0.

Posle toga je otkazao i US Open, a sada i Lejver kup i gotovo je sigurno da se neće takmičiti do kraja sezone.

Ova informacija dodatno je zabrinula sve njegove navijače, koji se pitaju da li će Rafa biti u stanju da nastavi karijeru i odigra bar još jednu sezonu.

A statement from @RafaelNadal regarding Laver Cup Berlin 2024: “I’m really disappointed to share that I won’t be able to compete at the Laver Cup in Berlin next week.



This is a team competition and to really support Team Europe, I need to do what’s best for them and at this… pic.twitter.com/Y9i0T61kbA