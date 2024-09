Alkaras poslao Španiju u četvrtfinale Dejvis kupa

Španski teniser Karlos Alkaras pobedom nad Francuzem Igom Amberom rezultatom 2:0 obezbedio je plasman Dejvis kup reprezentaciji Španije plasman u četvrtfinale.

Alkaras je presudni poen doneo posle pobede nad Amberom, u meču gde je odigrao na vrhunskom nivou, tako da se može reći da je zaboravio na težak poraz na US openu.

Oba puta po 6:3 je bilo dovoljno Alkarasu da Španiji obezbedi plasman u četvrtfinale, što znači da će igrati na završnom turniru, gde su prošle godine ispali već u prvoj rundi finalnog turnira.

Spain reach the quarter-finals for November and will play in Malaga. This is their second quarter-final appearance since they won the Davis Cup in 2019.#DavisCup pic.twitter.com/YAo3nZlFaO