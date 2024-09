Đoković: 'Od toga nisam mogao da se oporavim nedeljama'

Srpski teniser Novak Đoković govorio je o Olimpijskim igrama, gde je ostvario najveći uspeh i došao do zlatne medalje.

Dugo je Đoković pokušavao da se domogne olimpijskog zlata, ali mu je to pošlo za rukom tek u Parizu.

Prve Olimpijske igre na kojima je Novak nastupio bile su u Pekingu 2008. godine, gde je osvojio broznu, ipak od tada je prošlo čak 16 godina kada se okitio zlatom.

Nije uspeo da napravi takav poduhvat u Londonu, Riju i Tokiju, a poraz u Japanu u polufinalu od Aleksandra Zvereva je okarakterisao kao jedan od najtežih u karijeri.

“Osvojio sam bronzu na prvim Olimpijskim igrama, a onda dva puta polufinale, gde sam izgubio, a bio sam blizu da pobedim. Imao sam set i tri dva protiv Zvereva u Tokiju, gde sam još i servirao, a onda odjednom sam stao istrošio se. Onda sledeći dan nisam mogao za broznu. To su najteži porazi, taj ili onaj protiv Del Potra u prvom kolu u Riju. Od toga nisam mogao da se oporavim danima i nedeljama. To je ostavilo jedan trag i ožiljak. Čitava moja olimpijska karijera, ono što se desilo pre Pariza je uvod, doprinelo je tome da ovo olimpijsko zlato i uspeh doživim kao najveći u mojoj karijeri i to mogu kažem", rekao je Đoković za "Blic TV".

Objasnio je Novak kako je uspeo da se oporavi i spremi za OI.

"Prva pomisao nakon povrede na Rolan Garosu je bila: "Da li ću biti spreman za Olimpijske igre?" U redu, Vimbldon mi je oduvek bio dečački san, ali sam već to osvajao, pa sam razmišljao: "OK, Vimbldon mogu da preskočim, ali na Igre moram da idem spreman?" I moj kum Miljan Amanović je bio protiv toga da se spremam za Vimbldon, jer je želeo koleno da se dovede u stanje da budem spreman za Igre. Ali mi je hirurg u Parizu rekao: "Evo predlažem vam ovog stručnog čoveka za oporavak." On je Francuz, došao je, bio je sa mnom, radili smo tri sedmice, išli smo dan po dan i proces je išao fantastično. Radio sam sa njim dva puta dnevno, po četiri-pet sati, pa se moja žena žalila da me je manje viđala nego kada odem na turnire. U toj želji sam pronalazio snagu i dodatni motiv da pronalatim sve dodatne metode, naravno koje su dozvoljene, da se oporavim", rekao je Đoković i dodao:

"Nadigrao me je Karlos Alkaras u finalu Vimbldona, ali sam znao da imam vremena za Igre. U Parizu na Igrama sam bio najspremniji ove godine i fizički i psihološki. Nisam sebi dozvoljavao da previše unapred razmišljam. Jednostavno kada znaš: ovo je vreme, ovo je taj trenutak. Bio sam spreman."

