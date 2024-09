TROICKI ODAO PRIZNANJE NOVAKU PA PORUČIO: Kada smo svi zajedno, imamo šansu protiiv bilo koga!

Definitivno se vidi koliko Novaku znači da igra pred domaćom publikom i ovakvom punom halom u Srbiji, sve je postigao u karijeri - naveo je Troicki.

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije, Viktor Troicki, izrazio je zadovoljstvo izdanjem svojih izabranika u mečevima protiv Grčke. Srbija je prvi dan takmičenja ostvarila dve pobede, kada je Miomir Kecmanović savladao Aristotelisa Tanosa sa 2:0, dok je Novak Đoković rutinski odradio posao protiv Janisa Ksilasa. Troicki je istakao da su oba meča bila dobra, te da su igrači pokazali samopouzdanje uprkos protivniku koji je bio slabiji.

Troicki je istakao značaj Novaka Đokovića u reprezentaciji, napominjući koliko mu znači da igra pred domaćom publikom i kako uživa u takvim situacijama. Troicki se nada da će Đoković nastaviti da pruža vrhunske partije i u narednoj sezoni kako bi pomogao timu da ostvari svoje ciljeve.

- Bio je dobar prvi dan, oba meča su bila dobra, a igrači su imali samopouzdanja iako je protivnik bio slabiji. Miomir i Novak su bili sto posto profesionalni, iskoristili su svoj nivo i moć da pobede. Sjajno je igrati u Beogradu pred punom arenom i uživali smo. Radujemo se sutrašnjim mečevima da posle dublova završimo posao - rekao je Troicki i nastavio:

- Definitivno se vidi koliko Novaku znači da igra pred domaćom publikom i ovakvom punom halom u Srbiji, sve je postigao u karijeri. Sve je osvojio, ali i dalje se protiv oslabljenog protivnika odazvao pozivu i vidi se koliko uživa. Vidi se koliko mu znači posle naporne sezone, daje maksimum i pobeđuje. Opet mu se zahvaljujem, i na svemu šta je uradio za svoj sport i sport generalno. Nestvarno. Nadam se da će nastaviti da uživa u tome i da će igrati i u sledećoj sezoni da nam pomogne da dosanjamo taj san koji sanjamo dugo. Kad smo svi zajedno, motivisani i kad je energija dobra, imamo šansu protiv bilo koga. Ali da prvo završimo posao do kraja, čeka nas sutrašnji dan i nadam se da će posle dubla sve biti gotovo. Sjajna energija i ekipa, mislim da mogu da postignu sjajne rezultate - poručio je Viktor.

Troicki je uporedio svoje igračke dane sa trenerskim ulogom, ističući da sada daje priliku mlađim igračima da osete kult reprezentacije i da daju svoj maksimum.

- Ja sam svoje odigrao, ne žalim za tim. Prekinuo sam karijeru pre tri i po godine i moja reprezentativna karijera, ponosim se njome i davao sam svoj maksimum. Sad je red da mlađi osete kult i daju svoj maksimum, da žele da im to bude najvrednije u karijeri. Svima nama je to najvrednije u toku godine i nemamo prilike da igramo jedan protiv drugog, da igramo međusobno i specifična je situacija ova nedelja Dejvis kup i to pokušavamo da prenesemo na mlađe… Meni ne nedostaje ovo na terenu, nije lakše, ali danas mi posao jeste bio lagan. Prvi put otkako sam selektor doživeo sam da uživam i da nemam puno stresa, ali je lakše kada je sve u tvojim rukama i kad si na terenu, drugačije se odvija situacija - jasan je Troicki.



Autor: Jovana Nerić