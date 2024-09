FEDERER U VELIKIM FINANSIJSKIM PROBLEMIMA: Nadal ga izdao i prevario, Đoković nije učestvovao

Švajcarski teniser Rodžer Federer već dve godine uživa u penziji i odlučio je da po završetku igračke karijere putuje koliko god može, ali i da "širi" svoje biznise. Jedan od najbolje plaćenih sportista svih vremena pak sada ima i finansijske probleme, pošto turnir Lejver kup - koji je osnovao sa saradnicima - ne generiše novac kakvom se inače nadao.

Kako piše španska "Marka", to se može videti i na osnovu neočekivanog obrta pred početak turnira koji je i te kako pogodio navijače. Federer je "prodao" ovogodišnji Lejver kupu u Berlin, a potom je odlučio da značajno podigne cene ulaznica. Španski mediji zaključuju na osnovu toga da je turnir sve neprofitabilniji, pa prilažu i podatke da je izgubio veliki novac još lane i da je zato odlučio da zaradi na navijačima.

Tako su najjeftinije ulaznice za ovogodišnji Lejver kup sada 300 evra, a idu čak i do 4.420, naravno za one koji hoće da imaju najluksuznija mesta na tribinama. Međutim, nije to uobičajeno ni za grend slemove, gde su najskuplje karte oko 1.500 evra. A ne radi se ipak o egzibicionom turniru, nego o jednom od četiri najveća teniska događaja.



Navodno, prošlogodišnji Lejver kup bio je u gubitku od 1,8 miliona evra, a projektovano je da će i u Berlinu biti u minusu od 1,5 miliona evra. Na kraju, mnogi krive čak i dizanje ulaznica za gubitak interesovanja kod publike.

The 2023 edition of Laver Cup in Vancouver produced an operating loss of £1.8 million, with this year's Berlin edition projected to result in an operating loss of £1.5 million. Main factor: ticket sales are down.

But the event is "projected to return to profitability in 2025." pic.twitter.com/t321ZTs1Pq