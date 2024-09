Almir Memić i Sara Ćirković najbolji na Prvenstvu Srbije

Pojedinačno prvenstvo Srbije koje je okupilo 134 boksera iz 57 klubova završeno je sjajnim finalima u kojima smo videli puno kvalitetnih mečeva i herojskih izdanja aktera u ringu. Finalni mečevi održani su u nedelju u Sportskom centru Žarkovo u Beogradu i apsolutno su opravdali sva očekivanja i oduševili posetioce.

Najbolji senior Prvenstva Srbije je Almir Memić (BK Mix) koji je u finalnom meču do 75kg pobedio Danijela Filipovića iz Loznice i to ubedljivim rezultatom 5:0. Za najbolju seniorku na prvenstvu proglašena je naša zlatna Sara Ćirković koja je ostvarila obedljivu pobedu protiv Kristine Marković u meču do 54kg, takođe nakon jednoglasne odluke.

Pehar za najboljeg tehničara odneo je Nazif Sejdi koji je ubedljivim rezultatom 5:0 savladao Radovana Gligića (BK Voždovac). Nagrada za najbolji muški par pripala je Ahmedu Mavriću (BK Novi Pazar) i Andiriji Bursaću (BK Crvena zvezda) koji su ukrstili rukavice u meču do 80kg. Pobedu je odneo Mavrić jednoglasnom odlukom sudija.

Za najbolju tehničarku na Prvenstvu izabrana je Natalija Šadrina (BK Obilić) koja je u meču do 57kg savladala Sanju Marković (BK Naissus) nakon prekida u drugoj rundi. Pehar za najborbeniji ženski par je pripao Mileni Matović (BK Železnik) i Anastasiji Lukajić (BK Obilić). Njih dve su odmerile snage u meču do 70kg, a pobedu je odnela Milena Matović nakon jednoglasne odluke sudija.

BK Obilić (Zvornik) je proglašen za najbolji klub u ukupnom plasmanu. Za najbolji klub u muškoj konkurenciji je proglašen BK Novi Pazar, dok je najbolji tim u ženskoj BK Obilić iz Zvornika.

- „ Meč je bio veoma zanimljiv. Srećna sam što sam postala državna prvakinja u svojoj kategoriji i što sam još jedom osigurala mesto u reprezentaciji. Cilj nam je bio i da naš tim Obilić bude najbolji na ovom prvenstvu. Nema stajnja nakon ovog takmičenja, sledi mala pauza i potom spremanje za naredne izazove. Uskoro krećemo sa pripremama za Svetsko prvenstvo koje će biti održano na proleće u Nišu“ – istakla je Sara Ćirković nakon osvajanja zlatnog odličja.

- „Utisci su sjajni, od samog početka sam bila samouverena i puna energije. Naravno, uvek postoji taj rizik od samog ishoda meča, ali uspela sam da prebrodim sve moguće prepreke. Srećna sam što sam donela svom klubu zlatnu medalju - rekla je Milena Matović.

Direktor Bokserskog Saveza Srbije nije mogao da sakrije svoje zadovoljstvo nakon uspešno završenog Pojedinačnog prvenstva Srbije i sjajne organizacije događaja.

„Imali smo priliku da vidimo sjajne borbe i možemo biti i više nego zadovoljni. Veliki kvalitet svih boksera i bokserki je još jedna potvrda da boks u Srbiji napreduje i stvara nove šampione“ – rekao je Marčeta.

Autor: Aleksandra Aras