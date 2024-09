VELIKI DAN U ČUKARIČKOM: Novi ugovori za trojicu bisera

Trojica momaka koji su među najtalentovanijim izdancima Omladinske škole Čukaričkog potpisala su nove ugovore sa klubom.

Vojin Serafimović i Lazar Stojanović su na taj način produžili ugovore do 2028, a Luka Đorđević do 2026. godine.

Serafimović je rođen 14. oktobra 2005. godine u Beogradu, a igra na poziciji štopera. Na Banovom brdu je sedmu godinu, stigao je iz OFK Beograda. Prošao je mlađe kategorije belo-crnih, ujedno sa velikim uspehom nastupao za mlađe selekcije Srbije, između ostalog bio je član kadetske reprezentacije koja se pre dve godine plasirala u polufinale Evropskog prvenstva.

Odlikuju ga pregled igre, mirnoća na lopti, skok igra zbog visine, ali i sjajno kretanje, kao i “čitanje” igre rivala. Serafimović je već debitovao za prvi tim Čukaričkog, 24. februara 2023. godine, u pobedi nad Kolubarom na Banovom brdu (3:0).

– Prezadovoljan sam zbog potpisa novog ugovora, ovo je samo još jedan znak da mi klub veruje. Mislim da je ovaj potpis došao u najboljem mogućem trenutku, posle dve uzastopne dobro odigrane utakmice. Zahvalan sam Upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, zaista osećam podršku svih njih – kazao je Serafimović, koji je potom dodao:

– Takođe, zbog svega ovoga imam i u sebe mnogo poverenja, stekao sam samopuzdanje i to mi mnogo znači. Posebno za poziciju na kojoj igram, već imam 18 nastupa za prvi tim, nije mala brojka za moje godine. Trudiću se da nastavim u istom ritmu, odnosno da budem još bolji. Igrama u klubu stigao sam i do debija za mladu reprezentaciju Srbije, a to je zaista jedinstven osećaj.

Lazar Stojanović je rođen 22. aprila 2005. godine u Velikoj Plani, igra na poziciji štopera. Na Banovom brdu je već osam godina, prošao je sve mlađe kategorije od pionirske.

– Zaista sam dugo ovde i prezadovoljan sam kako se sve odvija. Ima već dosta vremena kako sam potpisao profesionalni ugovor, a presrećan sam što klub veruje u mene i što smo potpisali novi ugovor, do 2028. godine. Prezadovoljan sam ovde, važno mi je da napredujem i da imam podršku svih u klubu, to mi daje vetar u leđa da na svakom treningu pokušam da radim još bolje – kazao je Stojanović, koji je potom nastavio:

– Čukarički je klub koji volim i u kojem želim da igram. Radim vredno, trudim se i čekam svojih pet minuta. Imao sam tu privilegiju da debitujem protiv Crvene zvezde na stadionu „Rajko Mitić“ na kraju prošle sezone, sada čekam novu priliku. U međuvremenu, nemam problem da igram za omladinsku selekciju, minuti su mi potrebni i trudim se da i to iskoristim na najbolji mogući način. A na svakom treningu mogu mnogo toga da naučim od sjajnih igrača na mojoj poziciji, Vukašina Jovanovića i Miladina Stevanovića, ali i vršnjaka Serafimovića.

Poslednji u nizu momaka koji su potpisali novi ugovor je Luka Đorđević, rođen je 21. maja 2006. godine u Požarevcu. Igra na poziciji napadača, dres belo-vrnih nosi već dve godine, a došao je iz Crvene zvezde kao kadet.

– U Čukaričkom su ambicije uvek najveće i to me je privuklo da dođem na Banovo brdo. Takođe, klub je poznat kao sjajna sredina za razvoj mladih igrača. Prezadovoljan sam kako se sve odvija i drago mi je da sam dobio priliku da potpišem novi ugovor – kazao je Đorđević, koji je potom dodao:

– Trudiću se da nastavim da napredujem, za sada u omladinskom timu sa kojim smo vrlo dobro počeli sezonu, potom i prvom timu. Osećam da imam veliku podršku svih u klubu i sve uslove da napredujem. Na meni je da dam sve od sebe, a mnogo mi znači svaka prilika kad treniram sa prvim timom. Na mojoj poziciji ima izvrsnih igrača, a najviše poteza se trudim da „skinem“ od Mela.

Zadovoljstvo zbog potpisivanja novih ugovora trojice vrlo talentovanih dečaka izrazio je i tehnički direktor Goran Grkinić.

– Vojin Serafimović i Lazar Stojanović su u Čukarički došli još kad su bili deca, a Luka Đorđević pre dve godine. Slobodno mogu da kažem da su to naša deca i oni nisu budućnost, već sadašnjost kluba. Vojin se već ustalio u prvom timu, to očekujem i od Lazara, koji je pokazao neverovatan napredak u prethodnih godinu dana, dok će i Đorđević konkurisati za prvi tim, iako ima veliku konkurenciju na svojoj poziciji. Smatram da je ubedljivo najbolji špic Omladinske lige Srbije – kazao je Grkinić, koji je potom nastavio:

– Serafimović je već dve godine prvotimac, sad već igra i za mladu reprezentaciju Srbije. Odličan je momak, dete iz divne porodice, iz svakog ugla smo zadovoljni sa njim i njegovim napretkom. Stojanović je pokazao izuzetan kvalitet u poslednjih godinu dana, treba da bude u tri-četiri štopera u Čukaričkom. Nismo ga dali na pozajmicu, iako smo imali desetak klubova, što iz Super, što iz Prve lige Srbije koji su želeli da ga angažuju. Verujemo u njega, a na njemu je da radi i da se pokaže.

Napomenuo je Grkinić da u klubu ništa ne žele da prepuste slučaju.

– Ovi momci su imali još po godinu i po dana ugovora, odlučili smo da ih produžimo na četiri, odnosno na dve godine. Očekujemo još potpisivanja ugovora sa našom talentovanom decom u narednom periodu. Strategija je da se oslanjamo na našu Omladinsku školu, to je jedini način da privatni klub funkcioniše na način na koji treba da radi. Isključivo zavisimo od finansiranja predsednika kluba i transfera koje ostvarimo – kazao je tehnički direktor belo-crnih, koji je potom dodao:

– Verujem da nismo daleko od dana da Serafimović i Stojanović budu startni štoperski tandem, a da u špicu napada bude Đorđević. To je moja velika želja. Imaju od koga da uče, sa njima su izuzetno kvaliteteni iskusniji igrači.

Autor: Dalibor Stankov