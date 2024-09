Zvezda i Dinamo Zagreb će voditi paklenu borbu u Ligi šampiona: Evo koji rezultat im predviđaju stručnjaci

Počinje nova sezona Lige šampiona, a kao i svake godine, brojni fudbalski analitičari bave se predviđanjima učinka klubova, a ono što je posebno zanimljivo navijačima u Srbiji jeste analiza koja se odnosi na Crvenu zvezdu.

Tako, tim stručnjaka 'Football Benchmark' razvio je model koji predviđa broj postignutih golova timova u svakoj utakmici faze Lige šampiona, zasnovan na tržišnoj vrednosti ekipa i uzimajući u obzir prednost domaćeg terena. Zanimljivo, shodno kriterijumima, predikcija je napravljena i za srpski tim, a rezultat je takav da će se voditi "Ljuta borba" sa ekipama poput Dinama iz Zagreba, Klub Briža, Štura, Sparte, kada je reč o krajnjoj poziciji na ukupnoj tabeli.

Naime, fudbalere Crvene zvezde ovog četvrtka očekuje prvi meč u Ligi šampiona, i to, protiv Benfike na stadionu "Rajko Mitić". Crveno - beli su među 36 učesnika ovogodišnjeg najelitnijeg fudbalskog takmičenja i vodiće borbu na svom terenuprotiv Benfike, Barselone, PSV Ajndhovena i Štutgarta, a gostovaće Interu, Milanu, Jang Bojsu i Monaku.

🏆 Football Benchmark’s Intelligence team developed a predictive model that estimates the number of goals scored by the two teams in each UCL league phase matches based on the Football Benchmark market value of squads and considering home field advantage.



