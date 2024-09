Ronaldo više nema trenera!

Fudbalski klub Al Nasr saopštio je da je raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom prvog tima Portugalcem Luisom Kastrom.

Kastro (63) je preuzeo Al Nasr u julu 2023. godine. Italijanski mediji navode da je prvi kandidat za novog trenera Stefano Pioli.

Al Nasr se trenutno nalazi na sedmom mestu na tabeli Profesionalne lige Saudijske Arabije sa pet bodova.

Jedan od najvećih igrača svih vremena, Kristijano Ronaldo napravio je istorijsku prekretnicu na društvenim mrežama, postavši prvi pojedinac koji je dostigao kumulativnu cifru od milijardu pratilaca.

Ronaldova popularnost na platformama društvenih medija dodatno je porasla zahvaljujući odlasku u arapski fudbal.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number - it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.



From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo