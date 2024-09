SKANDAL! Uhapšen apsolutni PRVAK SVETA u boksu: Svi bruje SNIMCIMA privođenja! (VIDEO)

Aktuelni "neosporni", apsolutni prvak sveta u boksu Oleksandr Usik uhapšen je na aerodromu u Krakovu.

Usik je u maju ove godine pobedom nad Tajsonom Fjurijem postao prvi bokser u istoriji koji je objedinio četiri titule (WBC, WBO, WBA i IBO).

Vest o hapšenju šokirala je planetu, posebno navijače ovog Ukrajinca, a podelio ju je ukrajinski rvač Žan Belenjuk. Na društvenim mrežama se brzo pojavio i snimak hapšenja na kom se vidi bokser sa lisicama na rukama dok ga policija vodi.



Nije puno vremena prošlo od trenutka kada su snimci hapšenja dospeli u javnost do oglašavanja Usika, a sve je, kako on kaže, bio nesporazum.

🇺🇦Usik #Ukranian athlet and big supporter of #Zelensky was arrested in #Poland. pic.twitter.com/FcHh6Xx9pY