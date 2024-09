PUKLA NAJVEĆA TENISKA LJUBAV! On se odrekao Rusije, a njega ostavila najlepša teniserka na svetu

Bili su najpoznatiji teniski par o njihovom braku je brujao ceo svet, a sada samo godinu dana kasnije su opet u centru teniskih priča.

Naime, Aleksander Ševčenko i Anastasija Potapova, jedan od najpoznatijih teniskuh parova, dospeli su u žižu javnosti zbog tvrdnji da je njihov brak došao do kraja!

Počeli su da se zabavljaju na početku 2023. godine, da bi svoju vezu obelodanili pred tadašnji Rolan Garos, ubrzo su se i venčali, a sada je došlo i do razvoda.

Možda je tome kumovala i odluka da Ševčenko uzme državljanstvo Kazahtsana i ostavi Rusiju, s obzirom da Potapova nikada nije krila ljubav prema domovini. Podsećanja radi, često je "provocirala" Zapad sa dresom Spartaka iz Moskve.

A Potapova je svojevremeno izjavila da nije bila sigurna šta joj ta veza uopšte i donosi zbog obaveza, mada je priznala da joj vreme provedeno sa Ševčenkom prija.

- Naravno, nisam znala kako će to funkcionisati jer je raspoređivanje u tenisu uvek izazovno. Ipak, nekako smo uspeli da se organizujemo i zapravo je kao da smo proveli svaku nedelju zajedno i često se viđamo, što je veoma dobra stvar. Zaista je korisno imati nekoga ko može da vas podrži, ne samo u timu, već i nekoga ko vam je blizak. On je neko ko ne samo da poznaje tenis, već i želi najbolje za vas. Čak i kada igram loše, on će me i dalje podržavati, što je zaista divno imati nekoga poput njega na turu. Razume me - rekla je Potapova svojevremeno.

Ipak, ljubavi je došao kraj, najlepša teniserka sveta je ponovo sama.

