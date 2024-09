OVO JE TAJNA USPEHA SRPSKE KOŠARKE: Bogdan Bogdanović otkrio zbog čega 'orlovi' lete visoko

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović je u druženju sa srpskim medijima u Beogradu oduševio prisutne svojim prisustvom i šalama. Tom prilikom je otkrio i koji je njegov "tajni sastojak", ali i "tajna“ uspeha reprezentacije Srbije u košarci. Uključujući i nedavnu bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Da krenem od rada, discipline, odricanja. Znate i sami kad želite nešto da ostvarite koliko energije i podrške treba. Kad sve to dođe, visoki kontinuirani rad, mora i sreća da se zasluži. Bilo je bezbroj igrača koji su bili talentovaniji od mene u uzrastu od 14-15 godina, sa 18 treba da se izabere da se bude profesionalac, to su teške životne odluke. Pozitivni inat je tajni sastojak, želimo da nadmudrimo svakoga, da dokažemo da može. Ima u nama te energije inata - rekao je Bogdanović.

Bogdanović je istakao da njegov košarkaški put nije bio lak, te da iza finalnog proizvoda stoji mnogo rada, discipline i konstantnosti. Svestan je da se njegova reprezentativna karijera bliži kraju, ali ističe važnost prenošenja znanja i iskustva na mlađe igrače. Bogdan Bogdanović je svojim iskustvom, radom i predanošću postao simbol uspeha i ponosa Srbije na međunarodnom nivou. Njegove reči o tajnom sastojku uspeha, pozitivnom inatu i energiji koja ih pokreće, inspirišu kako na sportskom terenu, tako i u svakodnevnom životu.

- Mi stariji smo sada u ulogama veterana, zadatak nam je da učimo mlađe. Za mene je uspeh relativna stvar. Ono što je tebi uspeh, meni je drugačije, svako ima svoju viziju i karijeru. Uspeh se gradi i razvija kao i mi. Kreće od prvog koša, od prvog uspeha, učiš kasnije da nije samo to, nego ono što je teško, na primer kad se trenira ujutru, da je sve to uspeh i to čini zadovoljstvo - naveo je Bogdan.

Autor: Jovana Nerić