KAKAV SUSRET U BERLINU: Ana Ivanović i Rodžer Federer pred egzibicioni turnir (VIDEO)

Ana Ivanović i Rodžer Federer sreli su se u Berlinu pred početak Lejver kupa koji organizuje legendarni Švajcarac.

Sa bivšom srpskom teniserkom je bio i njen suprug Baštijan Švajnštajger.

Takmičenje počinje u petak – Tim Evrope protiv Tima Sveta, a ove sezone igraju i Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev, Danil Medvedev, Grigor Dimitrov, Tejlor Fric, Tanasi Kokinakis, Fransisko Serundolo...

Podsetimo, Ana će učestvovati na egzibicionom turniru u Luksembrugu koji će se održati od 17. do 20. oktobra.

A meeting of stars on the black carpet in Berlin.@rogerfederer | @anaivanovic | @BSchweinsteiger pic.twitter.com/BJGsxJ8djM