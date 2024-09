OBRADOVIĆ U NEVERICI ZBOG POTEZA KOŠARKAŠA PARTIZANA: Šta to učini, čoveče?! (VIDEO)

Izuzetno zanimljiv detalj sa meča u Atini

Partizan je impresivno pobedio šampiona Evropa i to u Atini (75:64) u poslednjem pripremnom meču pred start nove sezone. Panatinaikos nije ličio na sebe, dok su crno-beli odigrali izuzetno dobar meč i zasluženo došli do pobede koja im mnogo znači na polju samopouzdanja.

Naravno, bili je tu i loših stvari u igri na kojima će Željko Obradovića raditi u nastavku sezone, ali opšti utisak je da Partizan deluje jako moćno.

Jedan momenat iz prvog kvartala "zavrteo" se na društvenim mrežama. Naime, Sterling Braun je uspeo da promaši nemoguće. Išao je sam u kontranapad i očekivalo se da lagano položi loptu u koš, ali on je to promašio.

Rekacija Željka Obradovića je brzo poslala viralna, jer trener srpskog kluba nije mogao da veruje šta je njegov igrač promašio.

Pogledajte kako je to izgledalo:

When you miss a dunk, you know Zeljko Obradovic won’t be happy 😬 pic.twitter.com/hFP16ro6Ab