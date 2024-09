'Ajde da ne odgovorim na to, pitajte neko fudbalsko pitanje': Milojevića iznervirao novinar pred derbi

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević održao je konferenciju za novinare pred 174. večiti derbi, gde će crveno-beli gostovati Partizanu u Humskoj.

Milojevića su novinari pitali i o haosu koji se desio u Humskoj sinoć, kada je grupa huligana upala na stadion, obila brave i uništila teren, na koji su bacili staklo i polili ga benzinom i spalili.

On nije bio raspoložen da odgovori na to.

- Ne mogu da komentarišem nešto o čemu ne znam - poručio je Milojević.

Ali, to nije bilo jedino pitanje koje je iznerviralo trenera Zvezde, isto je bilo i na samom kraju, kada mu je novinar predočio da je Aleksandar Stanojević rekao da se ne bi zadovoljio remijem, pa ga je zanimalo kako on razmišlja kada je to u pitanju.

- Ajde pitajte me neko fudbalsko pitanje. Šta bih želeo, da li bih želeo... Ajde da ne odgovorim na takvo pitanje - završio je Milojević.

Autor: Jovana Nerić