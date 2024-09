ŽELJKO OBRADOVIĆ PRED PRVU UTAKMICU U ABA LIGI: To je ono što verovatno igrači najviše čekaju, da krene sezona

U prvom kolu ABA lige, Partizan će u sredu, dočekati Borac u Beogradskoj areni. Utakmica počinje od 19 časova, a sve sezonske ulaznice, važiće za ovaj meč, dok će besplatan ulaz bez karata biti omogućen za mesta na Nivou 400.

Uoči prvog kola, trener Partizana Željko Obradović je rekao da njegovi miljenici jedva čekaju da počne sezona.

"Prva utakmica, to je ono što verovatno igrači najviše čekaju, da krene sezona. Prošli smo pripremni period, odigrali par prijateljskih utakmica i to je to. Veliko poštovanje prema, protivniku, ekipi Borca iz Čačka. nadamo se da će biti lepa atmosfera", poručio je Obradović.

Centar Balša Koprivica je povodom sutrašnje utakmice rekao:

"Imaju finu ekipu uz par novih igrača. Neke igrače su čak vratili od prethodnih sezona. Verujem da će biti maksimalno motivisani protiv nas. Prva utakmica sezone, jedva čekamo da igramo pred našim navijačima i nadamo se pobedi", naglasio je Koprivica.

Autor: Jovana Nerić