Ostoja preuzima FK Partizan!? Mijailović se oglasio o stanju u klubu: Stižu mi poruke da ih preuzmem, stanje je katastrofalno!

Predsednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i prvi čovek košarkaškog kluba iz Humske Ostoja Mijailović poručio je za Informer da je stanje u fudbalskoj sekciji katastrofalno i da debakl u 174. večitom derbiju od Crvene zvezde zapravo oslikava sve strukture nekadašnjeg šampiona države!

Poznati privrednik i dugogodišnji uspešni predsednik KK Partizan, kaže aktuelni čelnici fudbalske sekcije, predsednik Milorad Vučelić i generalni direktor Miloš Vazura, pod hitno moraju da podnesu ostavke, jer su klub urušili do te mere da gore ne može.

Mijailović, koji je svojevremeno bio u Skupštini i upravi fudbalskog kluba, ali je iz tih institucija isteran, razočaran je ishodom derbija, ali kako kaže, bolji rezultat od poraza 4:0 nije ni očekivao.

Prema njegovim rečima, stanje u FK Partizan je katastrofalno, a rad čelnika i rukovodećeg kadra, blago rečeno užasan.

- Mislim da je svakom dobronamernom čoveku, bio on navijač Partizana ili nekog drugog kluba, jasno u kakvom je stanju FK Partizan i kako aktuelna uptava radi. Stanje nije loše, stanje je katastrofalno. A rad uprave sam toliko puta komentarisao da sam dosadio više sam sebi. Jedini uspeh ove uprave FK Partizan je što su uspeli da kreiraju takav statut da sami sebe postavljaju i da su prema važećim aktima sami sebi nadređeni. Oni postavljaju delegate u skupštini koja ih potom bira. To je neverovatno - kaže Mijailović za Informer.

Kao navijač Partizana i čelnik druge sekcije, daleko uspešnije, kaže da ga je pogodio ubedljiv poraz od Crvene zvezde. Navijače će posebno zabrinuti najava da izlaz iz krize gotovo ne vidi.

- Nisam bio optimista pre te utakmice i pribojavao sam se lošeg ishoda po nas. Taj poraz je težak i veoma teško sam ga podneo pre svega kao navijač Partizana i onda kao predsednik JSD Partizan. Na žalost, rezultat te utakmice je verovatno samo ilustracija stanja u kom se FK Partizan nalazi i pokazatelj koliko teško će biti da se naš fudbalski klub oporavi i dovede u stanje da ponovo bude ponos čitave crno-bele porodice - kaže Mijailović.

O radu Vučelića i Vazure, dodaje on, suvišno je i govoriti.

- Ne mogu da se uzdam u njihov moral, da ce uvideti grešku i povući se sami. Mogu da se uzdam u to da će ustuknuti pod pritiskom svih koji vole Partizan i koji na kraju krajeva vole srpski sport. Urušavanje FK Partizan nije samo urušavanje jednog kluba, to je loše i po srpski fudbal i srpski sport u globalu. Taj klub postoji 79 godina, dao je ogroman broj reprezentativaca i predstavljao našu zemlju u Evropi. Ne smemo dozvoliti da ga nesavesno aktuelno rukovodstvo dovede do situacije da mu preti nestanak. A bojim se da uveliko klizi ka tome - dodaje biznismen iz Čačka.

Mijailovića smo pitali da li će, kao čelnik Jugoslovenskog sportskog društva, reagovati na bilo koji način posle poraza. Kako kaže, spreman je da pomogne, a to podrazumeva hitne promene u FK Partizan.

- Sportsko društvo reaguje u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima. Pokušali smo da uvedemo privremenu upravu prema važecim aktima, ali je to na jedan neuobičajen način ostavljeno po strani. Kažem neuobičajen, da ne bih upotrebljavao neke druge izraze. JSD je spremno da na svaki moguci način pomogne, ali moramo biti svesni da stožer citavog društva mora da bude upravo finansijski stabilan fudbalski klub koji bi pomagao i druge, neprofitabilne sportove. Ključne su promene u FK Partizan, i to promene koje su morale da se dese mnogo ranije - kaže Ostoja Mijailović.

Otkriva i da mu mnog navijači Partizana predlažu da preuzme brigu i o FK. Kaže da se to neće desiti.

- Usput, svaki dan putem drustvenih mreza mi stiže gomila poruka da preuzmam FK Partizan, već sam govorio o tome, nisam zainteresovan. Sedam godina sam u KKP, preuzeo sam klub 2017. koje dugovao 15 miliona i imao budzet 1,3 miliona evra i to od dva državna sponzora. Danas klub ima skoro 20 veci budžet i ne duguje izuzev poreza koji će uskoro biti rešen nikom ništa. Pa nisam lud da ceo zivot vraćam tudje dugove - zaključuje Ostoja Mijailović.