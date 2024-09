MA, NE MOŽE DA SE POREDI! Čuveni NBA košarkaš razvezao jezik o Srbinu: Jokić i O'Nil? Obojica su dominantni, ali...

Nekadašnji NBA košarkaš i trener Derek FIšer govorio je o poređenju Nikole Jokića i Šeikla O'Nila.

Aktuelni MVP NBA lige je već nekoliko godina jedan od najboljih košarkaša na svetu, međutim, prema rečima Amerikanca još uvek nije na nivou legendarnog O'Nila.

"Ljudi nemaju pojma koliko je veliki i jak bio Šakil O’Nil. To ne može da se poredi ni sa čim. Koliko god da Jokić dominira i zaslužuje sve MVP-jeve, način na koji on dominira igrom je neuporediv sa Šekovim", rekao je Fišer.

Priznao je potom da postoje sličnosti između Šeka i Jokića.

"Koncept je isti: ne postoji dobar "mečap" za Nikolu Jokića i to svi znaju. Svi to govore… Ne postoji "mečap" za tog lika, zar ne? E, to je bio i Šek. Nije bilo "mečapa" ni za Karima Abdul-Džabara. Niko. Nije bilo ni za Majkla Džordana", poručio je Fišer.

On je u NBA proveo 18 godina kao igrač, bio je član Los Anđeles Lejkersa u dva navrata, Golden Stejta, Jute, Oklahome dva puta i Dalasa.

Kao trener je dve sezone vodio Njujork Nikse, i tri sezone Los Anđeles Sparks u ženskoj NBA.

Autor: Snežana Milovanov